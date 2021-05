Las violentas protestas que hay en Colombia, con enfrentamientos que se han cobrado la vida de muchos manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, conmueven a toda Latinoamérica. El llamamiento a la paz no parece ser todavía suficiente para que se calmen las aguas. Artistas, deportistas y personalidades en general se han expresado esta semana para tratar de encontrar una solución y termine la violencia.

Este viernes por la noche, en la Plaza 25 de Mayo, un nutrido grupo de colombianos que residen en San Juan se congregaron con banderas, pancartas y velas para sumarse a esa súplica de paz, además de reivindicar los derechos que están en juego en las masivas protestas y cuestionar duramente al gobierno de su país.

"Desde San Juan estamos apoyando nuestro pueblo", "Colombia de luto. El Gobierno nos está matando", "Cali está siendo masacrada en silencio", "Somos Colombia", "Nos están matando", "SOS Colombia", "Fuerza al pueblo colombiano", "Gobierno homicida", son algunas de las inscripciones que se podían ver en los carteles que portaron.

Un momento muy emotivo del acto fue cuando entonaron el himno de su país, lo que hizo aflorar lágrimas en muchos de ellos que viven con tristeza lo que sucede en su patria.

¿QUÉ PASA EN COLOMBIA?

Colombia está pasando por una difícil y complicada situación de protestas que comenzaron el 28 de abril contra la reforma tributaria propuesta por el presidente, Iván Duque. Esto, causó un gran descontento entre las personas que salieron a mostrar su postura en las calles del país y han sufrido ataques policiales en confrontaciones con gases lacrimógenos y armas de fuego.

La principal razón de las protestas ha sido por la reforma tributaria que el presidente de Colombia, Iván Duque, quería poner en marcha desde hace una semana; sin embargo, ahora se agrega la insatisfacción por la brutalidad de la policía de la última semana y el mal empleo de la pandemia del gobierno.

¿Cuándo inició el Paro Nacional 2021 y cuál fue la razón?

Desde el primer el día (28 de abril 2021), en Bogotá, se inició el Paro Nacional por la gran afluencia de manifestantes durante las jornadas de protesta y esto continua por noveno día consecutivo.

¿Qué exige el pueblo Colombiano?

En un principio, la gente colombiana pedía al Congreso que no aprobara y se desintegrara la reforma tributaria del gobierno y se centrara en el salario mínimo.

Además, después de la muerte de varias personas por disparos de las autoridades durante las protestas gubernamentales, los manifestantes solicitan una reforma para este cuerpo que incluya la desintegración del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), que son acusados por reprimir a los protestantes.

También, se manifiestan contra un proyecto de reforma de salud, exigen el cumplimiento de lo acordado en el Acuerdo de Paz en 2016, rechazan las políticas militares y conservan su posición contra la fractura hidráulica y las fumigaciones con glifosato, que el gobierno pretende reiniciar.

¿Cuál es la postura oficial del gobierno?

El gobierno afirma que necesita cerrar el desplome ocasionado por la pandemia en las arcas del Estado y esperaba recaudar 25 billones de pesos (aproximadamente 6 mil 850 millones de dólares) a través de la reforma tributaria.

Luego de que el movimiento se intensificó, el presidente de Colombia solicitó formalmente reconsiderar su propuesta de reforma tributaria.

Pese a esto, los ciudadanos colombianos ya no están contentos solo con eso, pues ahora solicitan ayuda y la atención del gobierno por encontrar a las personas desaparecidas, justicia por todas las muertes y la desintegración del ESMAD.

¿Qué era la Reforma Tributaria que se pretendía implementar en Colombia?

El Gobierno de Colombia destapó una de sus cartas de una nueva reforma tributaria, que denominó 'Reforma social, solidaria y sostenible', y se trataba de un proyecto de ley que radicaría en el Congreso de la República después de la Semana Santa. Con esta reforma el Estado esperaba recaudar al menos 25 billones de pesos, los cuales se usarían para pagar el endeudamiento crecido del país y financiar programas de apoyo económico.

En pocas palabras, el gobierno buscaba recaudar más impuestos afectando el bolsillo de los colombianos para así financiar nuevos proyectos, mantener el grado de inversión, la confianza extranjera y pagar sus deudas. Sin embargo, por estar en medio de la pandemia, la economía de los hogares que ya estaba fuertemente afectada, podía perder poder adquisitivo, ya que se ampliaría la base de productos que pagan IVA, y la tasa del 5 por ciento con la que están gravados muchos otros subiría al 19 por ciento. Además, de la modificación en el pago de renta de personas naturales. Es por ello que la molestia fue en todo el país y terminó por ser la chispa que detonó la problemática que hoy se vive en el país sudamericano.

¿También hay manifestaciones fuera de Bogotá y dónde?

Sin duda alguna, la capital del país ha sido uno de los centros más grandes de protestas, manifestaciones y del Paro Nacional; sin embargo, a todo esto se unen Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Neiva y Villavicencio.

Cifras, a 10 días de protestas en Colombia

Aunque las cifras no son finales, las manifestaciones en Colombia, que este 7 de mayo cumplen 10 días de actividad en las principales ciudades del país cafetalero, arroja un saldo de de 37 personas muertas, 1 728 casos de violencia policial y 934 detenciones arbitrarias durante las protestas en Colombia., según la ONG Temblor, una plataforma para hacer denuncias contra los derechos humanos. Estos datos fueron recabados entre el 28 de abril y el jueves 6 de mayo.

¿Qué es el estado de conmoción interior y en qué afectaría a Colombia?

Ante la tensa situación, miembros del partido Centro Democrático han pedido el presidente Iván Duque que decrete el estado de conmoción interior.

El primer mandatario manifestó que no descarta decretar esta drástica herramienta, lo cual ha generado controversia en los distintos sectores de opinión, debido a las consecuencia que tendría. "Uno como jefe de Estado no puede renunciar a ninguna de las herramientas que le dan la Constitución y la ley. La Ley 137 del 94, que es la que reglamenta el estado de conmoción interior, tiene herramientas taxativas que se pueden emplear y están orientadas a que se empleen, únicamente si los mecanismos ordinarios no funcionan. Han sido usadas en muy pocas ocasiones.

¿Qué es el estado de conmoción interior y quién puede decretarlo?

El estado de conmoción interior es un estado emergencia que está contemplado en el artículo 213 de la Constitución, con el cual se le da facultades especiales al presidente de la República para recuperar el orden cuando la situación social se sale de control. Aquí puedes leer más sobre este tema.