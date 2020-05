La cuarentena que frenó la actividad comercial por más de 50 días ha generado una impensada polémica por la próxima celebración de los padres. Ocurre que las principales entidades que nuclean a los comerciantes sanjuaninos -Cámara de Comercio de San Juan y Federación Económica- se oponen a la iniciativa nacional de postergar un mes la celebración del Día del Padre que este año cae el 21 de junio, tercer domingo del mes. La propuesta es de correrla al 12 o al 19 de julio. El pedido ha sido elevado al Gobierno nacional por la Cámara Industrial de la Indumentaria (CIAI) y por Fecoba, la federación que integra al comercio y la industria en Capital Federal, con el argumento de prolongar el tiempo de comercialización de la temporada otoño/invierno 2020, dado que tradicionalmente después del Día del Padre comienza la liquidación de temporada. Dicen que el lunes posterior al Día del Padre comienza la liquidación de la temporada de invierno y se lanzan las nuevas colecciones de primavera-verano. Debido a que el sector ha estado paralizado por el coronavirus, la industria textil y del calzado se verá afectada porque se acorta el lapso de tiempo disponible para vender indumentaria de abrigo. La propuesta (ver recuadro) cuenta con el respaldo de la CAME, Confederación Argentina de la Mediana Empresa, pero en esta provincia no cae bien.

""No estamos de acuerdo en que se modifique la fecha del Día del Padre, porque de correrla al mes de julio se juntará con el Día del Amigo", dijo Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio. Agregó que ahora la gente está aislada por la cuarentena y cree que este año como estará más en familia, con lo cual el festejo cobrará mayor relevancia, ""por una cuestión sentimental" y tendrá un efecto positivo en las ventas. Sugirió en cambio que en lugar de atrasarlo, a los socios de la cámara les gustaría adelantarlo un semana, al 14 de junio, cuando circulará más plata por el pago de sueldos. ""No me parece momento para modificar nada, menos en esta situación que está todo tan complicado", afirmó Rodríguez.

A Dino Minozzi, titular de la Federación Económica de San Juan, entidad que tiene en su seno al comercio, tampoco le cayó bien la idea. ""Si logramos que haya una apertura de la actividad y se prolonguen un poco los horarios del comercio tradicional no veo que sea de interés comercial prorrogar el Día del Padre a julio", indicó. En la entidad consideran que la crisis económica es preexistente a la pandemia, con una recesión de por lo menos dos años antes, y que por más que el sector comercial estuviera en condiciones normales no mejorarían las ventas. ""No me parece correr la fecha. Si el comercio se atiene a cumplir las condiciones sanitarias y el comercio abre en un horario razonable, creo que las ventas se pueden mantener igual y que la fecha se mantenga como es tradicionalmente, porque es una fecha de emocionalidad para mucha gente" dijo Minozzi.

Además consideran que tampoco estará permitida la circulación interprovincial por la cuarentena en los próximos dos meses -se baraja que el transporte de pasajeros podría volver en septiembre- y por lo tanto, tampoco habrá movimiento de hijos que viajen a ver a sus padres.

Las razones de la industria

La CIAI y Fecoba quieren que la fecha se traslade a la primera mitad del mes de julio, pero tampoco descartan volver a hacer otra solicitud, incluso que se corra para agosto, porque creen que eso les permitiría a los emprendimientos colocar en el mercado parte de su colección otoño invierno para luego comenzar a ofrecer los modelos de primavera. Alicia Hernández, gerente de CIAI, informó al diario Iprofesional que impulsa que la fecha sea el domingo 12 julio, mientras que CAME en un principio postuló el 19 de ese mes. "Para la ropa masculina, por ejemplo, esa fecha es la más importante en términos de venta de la indumentaria de abrigo. Si no se traslada habrá más pérdidas para los locales y los fabricantes, que desde marzo a esta parte no han comercializado una sola prenda", enfatizó Hernández. Entre los fabricantes de ropa y zapatos reconocen que trasladar el "Día del Padre" al mes siguiente impactaría en las ventas por el "Día del Amigo" el 20 de julio, aunque señalan que la fecha tampoco mueve fuerte la aguja de ventas de esos artículos. Sí dan por descontada la resistencia de los fabricantes de juguetes, que ya muestran inquietud ante un eventual corrimiento de la fecha en virtud de que el evento de julio quedaría muy próximo al "Día del Niño".