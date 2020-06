El Sindicato Empleados de Comercio (SEC) hizo ayer una presentación en la Subsecretaría de Trabajo que pone en jaque la posibilidad de que el comercio extienda el horario de 9 hasta las 20 como pretenden los dueños de los negocios, el próximo sábado feriado 20 de junio, en la previa del Día del Padre. El problema se resolverá hoy en una reunión que ha citado el organismo de trabajo a las 10, al que ha pedido que concurran tanto la parte gremial como las entidades de comercio tales como la Cámara de Comercio de San Juan, la Federación Económica, el Centro Comercial de San Juan y el Centro Comercial de Pocito.

El dilema se suscitó porque las entidades de comercio quieren atender al público 11 horas -de 9 a 20- para intentar mejorar las ventas. Incluso se difundió en medios oficiales que había acuerdo para implementarlo. Pero el gremio dice que si bien se puede atender en día feriado, respetando el pago doble y otorgando un franco compensatorio, es inadmisible extender tantas horas la jornada de atención al público porque eso significará para los empleados trabajar 12 horas seguidas o más, dado que deben estar antes de abrir, y quedarse un rato más desde que se va el último cliente. Aduce además que esto va a contramano de la vigencia de las disposiciones de prevención ante la pandemia de Covid-19 que imponen la atención en la franja horaria de 9 a 17.

Mirna Moral, titular del SEC, agregó que el sector sindical no fue consultado acerca de la extensión del horario y por eso ayer plasmó en el escrito presentado a la autoridad laboral que la ley de contrato de trabajo del sector mercantil indica que el empleado no puede trabajar más de 48 horas por semana. De esa forma, el gremio sólo puede aceptar que los locales estén abiertos hasta las 17 únicamente. También pidió que concurra a la reunión el Ministro de Producción o algún funcionario del área, para que no haya errores con lo que se comunique oficialmente. Moral indicó además que el sector sindical descreen que los comerciantes paguen el feriado doble dado que aún adeudan parte del sueldo de marzo y de abril, y no han cumplido todavía con el salario de mayo. Los presidentes de las Cámara de Comercio y de la Federación Económica -Hermes Rodríguez y Dino Minnozzi, respectivamente- al ser consultados expresaron que no habrá problemas, porque piensan convocar a los empleados por turnos, es decir, que algunos vayan por la mañana y otros por la tarde.

Moral dijo que esta alternativa puede ser aceptada, pero reconoció que por la desconfianza en cuanto al cumplimiento de las obligaciones salariales, quiere que todo quede plasmado por escrito ante la autoridad laboral, y que los titulares de las entidades se comprometan a respetarlo en la audiencia que se hará en la mañana de hoy. Agregó que quiere que se deje constancia por escrito del otorgamiento del franco compensatorio generado por el trabajo del día 20 para el día lunes 22 de junio, además del compromiso de pago de los salarios adeudados. En el gremio aseguran que hay empleadores "muy conocidos y con espaldas" que deben 11 días de marzo, el 25% del sueldo de abril y todo el sueldo de mayo a unos 4 mil trabajadores.

Capacitarán a empleados de comercio

Autoridades de Gobierno encabezada por el gobernador Uñac y el gremio mercantil presentaron ayer la realización del programa "Capacitación y Formación para Jóvenes en el Área de Comercio", destinado a capacitar a jóvenes de entre 18 y 24 años en comercio y tecnologías. Se trata de 18 cursos a través de plataformas virtuales, hay tiempo de inscribirse hasta el 26 de junio y luego de un par de selecciones el 15 de julio comenzarán los cursos que tienen como objetivo formar a las personas para conseguir trabajo genuino. Las capacitaciones tendrán una duración de dos meses y se dictarán en la plataforma de Renfocec (Red Nacional de formación contínua de los empleados de comercio).

Todo por las ventas



Este año la celebración por el Día del Padre, que tradicionalmente es el tercer domingo del mes de junio, cae el 21 y justo la precede el feriado para honrar al creador de la Bandera Nacional. Los comerciantes quieren abrir más tiempo para fortalecer las ventas.