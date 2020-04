Sectores del comercio y la industria, junto al ministerio de Producción y Desarrollo Económico, avanzaron ayer en organizar cómo será la reactivación de la actividad pasada la cuarentena, pero hasta el momento está casi descartado que las puertas vayan a abrir el lunes próximo. Los referentes consultados son escépticos y barajan como posible la fecha del 23 de abril, pero advierten que todo estará supeditado a la decisión que tome el presidente Fernández en las próximas horas.

En lo que sí está de acuerdo la mayoría es que habrá horario corrido para el comercio, que puede ser de 10 a 17 en Capital y resto del gran San Juan, y con alguna extensión en departamentos alejados que tienen otro ritmo, pero con la consigna de que todo esté cerrado a las 20. Las excepciones son los sectores declarados como esenciales. Muchas de esas medidas se conocieron en un borrador oficial (ver infografía) que se filtró ayer acerca de cómo será la actividad cuando se entre a una nueva fase de distanciamiento social obligatorio para hacer frente al coronavirus. Dino Minnozzi, presidente de la Federación Económica, dijo que hay gran aceptación en implementar el horario corrido ""para que haya menos gasto de transporte, menos contagio al viajar en micro y menos aglomeración". Tal como anticipó DIARIO DE CUYO hace unos días, el horario estará diferenciado del resto de actividades como bancos y administración pública. Minnozzi agregó que las estaciones de servicio pidieron horarios más extendidos para evitar congestionamiento y no bajarse del auto para cargar combustible, y en general, tener distanciamiento en los lugares de espera para entrar al comercio o a una institución bancaria. Podría autorizarse que ingrese la mitad del numero de ocupación que tenga cada local.

También se intensificará el uso de pagos virtuales con tal de tener el menor contacto humano posible. Y a la par del distanciamiento, la higiene personal y cuidado con barbijos, y la esterilización con lavandina. No se descarta aplicar aperturas parciales por rubros, y días de la semana. Hermes Rodríguez, desde la Cámara de Comercio, destacó que los cambios de horarios apuntan a quitar circulación de gente en las calles. Agregó que no se sabe cuándo entrará en vigencia, dado que ahora suena como fecha posible el 23 de abril. Al respecto, el referente de la Cámara de Comercios del Interior, Marcelo Vargas, manifestó que en los departamentos los comerciantes están desesperados por volver a trabajar porque al ser locales chicos no cuentan con recursos. Adhirió al horario corrido, pero pidió extensiones a las negocios de delivery. En cuanto a las fábricas, el presidente de la Unión Industrial, Hugo Goranzky, dijo que para la reactivación se instrumentarán turnos rotativos, respetando las distancias, y con los elementos de protección correspondientes para los trabajadores. También pidió por agilidad para la toma de créditos, solicitud de Repro y de permisos para transitar. El ministro de Producción Andrés Díaz Cano dijo que la reunión se gestó para escuchar todas las propuestas a fin de elaborar un protocolo en conjunto entre el gobierno y la parte privada para cuando se reanuden las actividades. ""No hay fecha para esto, pero debemos estar preparados con horarios, días y medidas para cuando eso ocurra".

Piden conectividad



La empresaria Silvia Yafar, representante de las agencias de viajes y turismo, solicitó que se libere el rubro Telecomunicaciones en lo referido a la instalación de cableados de fibra óptica en empresas y domicilios, para mejorar la conectividad durante la fase de distanciamiento social. ""Las empresas pueden trabajar en la parte externa, pero no pueden entrar a domicilios y comercios, creo que se pueden permitir esos trabajos en estos momentos", señaló. Respecto al impacto económico que golpeó al sector con más fuerza, pidió ayuda oficial, ""porque estamos con cero ingresos".

Con productores



Otra reunión que las autoridades de Producción realizaron ayer fue con referentes de la Cámara Olivícola y de la Sociedad de Chacareros Temporarios. Los chacareros plantearon la necesidad de cambiar el horario de atención al público del Mercado Concentrador de Rawson, dado que se acerca el invierno, implementando un horario vespertino para evitar enfermedades comunes y el coronavirus. Los olivícolas pidieron agilidad en los bancos para otorgar los créditos para pagar sueldos, y también para obtener liquidez para gastos de la cosecha y elaboración de sus productos.

Construcción



Ante Dumandzic, titular de la Cámara de la Construcción, dijo que las empresas del sector en la provincia "estamos trabajando al ritmo que la situación que se vive en Argentina y en San Juan lo permiten". Y aclaró que lo están haciendo "cuidando al máximo el personal, con los protocolos para poder ingresar a obra". En cuanto a las inquietudes sostuvo que están "preocupados" por los procesos administrativos, la logística, la falta de bancos, y de materiales. "Hay problemas para la provisión de elementos que hacen a las obras", dijo el dirigente empresario. Habló por ejemplo del cemento.

Las opiniones

DINO MINNOZZI - Pte Federación Económica

"La idea sería que en el centro haya un horario de 10 a 17 y en el resto de departamentos alejados que haya un poco de flexibilización por los horarios del transporte y la costumbre. Pero eso sí, a partir de las 20, todo el mundo en casa".

HUGO GORANSKY - Pte Unión Industrial San Juan

"Hubo un consulta a los presidentes de cámaras, para cuando se empiece a reactivar el trabajo y la forma de proceder. Si hay una reactivación no hay que bajar la guardia y pensar que aquí no sucede algo pero porque se tomaron medidas a tiempo".

HERMES RODRÍGUEZ - Pte. Cámara de Comercio

"No se sabe desde cuándo entraría en vigencia la apertura del comercio. En principio se había dicho desde el 13, ahora se está hablando desde el 23, pero no hay nada seguro. En San Juan se está dependiendo de lo que defina la Nación".

MARCELO VARGAS - Pte Comercios del Interior

"Hemos manifestado nuestra intención de volver a trabajar lo más pronto que se pueda. Nosotros planteamos trabajar en horario de corrido, de lunes a viernes, pero hay rubros esenciales que no aguantan más, necesitan volver el 13".