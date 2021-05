Los comerciantes jachalleros salieron muy enojados a cuestionar las nuevas restricciones que se implementaron en Jáchal desde el miércoles 5 de mayo pasado, y que obligan a cerrar a todo el comercio céntrico a las 20 horas, incluyendo a los supermercados, carnicerías, verdulerías y venta de alimentos en general rubros que en el resto de la provincia se les permite un par de horas más. Desde la Cámara de Comercio de Jáchal reclaman que al menos a ese rubro de locales que venden comida se les permita atender hasta las 22, tal como se consensuó en las reuniones del Acuerdo San Juan, para evitar que se profundice la mala situación económica que padecen ya que aún no han podido recuperar el nivel de ventas. Incluso la entidad comercial plasmó este reclamo al municipio en una nota enviada el jueves pasado. Al planteó se sumó Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, que salió ayer en apoyo al pedido de la entidad jachallera . "Desde el Acuerdo San Juan se quedó en que los comercios barriales, venta de alimentos y los de proximidad cierran a las 22", dijo.

El intendente Miguel Vega dijo que él se atiene al decreto provincial al que adhirió el departamento de Jáchal, el cual restringió actividades frente a una segunda ola de covid. Agregó que aún no estudió el pedido de los comerciantes, pero lo hará el lunes próximo, aunque adelantó que la decisión la someterá a discusión con el Comité provincial de Covid. Es que todo este tironeo sucede en medio de un aumento de casos en el departamento norteño (ver recuadro) y cuando se confirmó que hay circulación viral de tres variantes de covid-19: Británica, Manaos y Andina en la provincia.

Marcelo Aguirre, presidente de la Cámara de Comercio de Jáchal, dijo que desde hace 10 días la Policía recorre el casco céntrico departamental y obliga a cerrar a todo el comercio a las 20. Agregó que la zona abarca tres cuadras a la redonda de la plaza, impactando en unos 180 comercios, de los cuales el 35% son carnicerías, verdulerías, quioscos, almacenes y supermercados. "Sinceramente nos oponemos a ese horario porque en el centro de Jáchal todo el comercio cumple un protocolo muy estricto, se ha invertido mucho en vidrieras para no tener contacto con la gente. El año pasado estuvo mucho tiempo cerrado y económicamente no damos más", indicó Aguirre, quien agregó que se ha presentado un pedido a la comuna para que se permita abrir hasta las 22 sólo a los negocios de alimentos. El empresario reconoció que hay aumento de casos, pero argumentó que la mayoría no son en el centro sino en zonas alejadas, que la comuna dejó de desinfectar vehículos a la entrada de Niquivil y que en Semana Santa hubo mucho turismo. "En lugar de cerrar el comercio, deberían cerrar las escuelas de fútbol y los partidos donde se junta mucha más gente", planteó, y cuestionó al intendente departamental que no los informa, ni consensua con los comerciantes las medidas que se van tomando. Por su parte el jefe comunal dijo que quien obliga a cerrar a las 20 es la Policía. "No lo ordeno yo, son instrucciones que reciben de sus superiores", dijo. "Sé que la Cámara de Comercio ha presentado en el municipio un expediente solicitando nuestra intervención para que se autorice dos horas más, pero aún no lo veo. Aquí todos tienen que cumplir lo que ha definido la provincia y la petición de la cámara la vamos a elevar al Comité Covid central. Ellos nos dirán, y de ser así, se autorizará", indicó.

Aumento de casos



El viernes, las autoridades de Salud Pública confirmaron la circulación de tres variantes de covid y el jefe de Bioquímica, Raúl Vallejo; dijo que se enviaron muestras al Instituto Malbrán, "atento a situaciones puntuales que se han producido en la provincia" y citó especialmente a "pequeños brotes en Jáchal y Calingasta". El intendente Vega dijo que se ha complicado la cantidad de casos positivos, ya que de un promedio de 2 a 7 casos diarios, pasaron a tener 16, 26 o 36 diarios. Insto a cumplir con los protocolos de prevención y el cuidado individual

Frente a frente

MARCELO AGUIRRE - Cámara de Comercio de Jáchal

"Pedimos dos horas más para los comercios de primera necesidad, los supermercados, los que venden alimentos. Nos oponemos a que cierren a las 20. Los trabajadores de las tiendas salen y no tienen dónde comprar su cena".

MIGUEL VEGA - Intendente de Jáchal

"Aquí todos tienen que cumplir lo que ha definido la provincia, porque Jáchal adhirió a ese decreto. La Cámara de Comercio está haciendo una petición que nosotros la vamos a consultar con el comité provincial".