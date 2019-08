Concentrados. Los chicos que votaron por primera vez mostraron mucha concentración a la hora de meter el voto a la urna. Muchos fueron acompañados a vivir esa experiencia democrática.





Brian García tiene 16 años y ayer emitió su voto por primera vez. A pesar de que sus papás le habían explicado todo lo que tenía que hacer antes de entrar al cuarto oscuro, decidió hacer algunas consultas para "no meter la pata". Es que no le había quedado claro si podía o no cortar la boleta. Al igual que él, Maitena Ariza preguntó al delegado de la escuela Mary O. Graham, en Rawson, si los votos podían ser de diferentes partidos. Esta fue una de las principales dudas que tuvieron los primerizos durante las elecciones de ayer.



Con un poco de nervios y siendo conscientes de la responsabilidad que significa ser parte de la elección, los nuevos votantes disfrutaron del momento. Algunos llegaron acompañados de sus papás, quienes hasta les sacaron fotos para que ese instante quedara para la posteridad. Y, a pesar de que la mayoría de los primerizos había evacuado sus dudas de antemano, muchos hicieron algunas consultas a los soldados y hasta a los presidentes de mesa. "¿Qué tengo que hacer con el papelito -troquel- que me entregan luego de votar?", "¿dónde me fijo en qué mesa me toca?" y hasta "¿puedo entrar con mochila?", fueron algunas de las otras dudas que los chicos tuvieron durante la votación de ayer.



Si bien todos los que hablaron con este medio comentaron que estaban relajados, muchos comentaron que se sentían indecisos y que a pesar de que estaban a pocos segundos de emitir su voto no podían decidirse. Otros comentaron que les había costado mucho entender qué diferencia había entre las PASO y las Generales. "Mi mamá me explicó todo y ahora vine con mi hermana más grande. Estoy ansiosa, no siento nervios, pero me da cosita", dijo Rosario Naveda, quien finalmente tardó menos de un minuto adentro del cuarto oscuro. "Al final no era tan difícil", agregó la joven luego de meter su voto en la urna.

Protagonistas

NADIA GUTIÉRREZ

16 años

"Vine con mucha información. Mi papá me explicó cómo debía hacer para votar y busqué en internet algunos consejos. También me fijé antes de venir en qué mesa me toca votar".

SONIA GUZMÁN

17 años

"En las elecciones pasadas ya podía votar, pero no me sentía segura. Ahora me sedujo mucho la idea de que sea las PASO para presidente. Me dio un poco de nervios antes de votar".

MAILÉN AGUILERA

16 años

"Cuando llegué no sabía en qué mesa me tocaba votar. Un chico, de los que tienen el chaleco blanco -delegado-, me ayudó a buscar en las listas y me dio algunos consejos".