Este sábado 17 de agosto es feriado nacional en conmemoración de la muerte del general José de San Martín. Mientras que, el lunes 19 será un día no laborable con fines turísticos.

En este sentido, cabe tener en cuenta que, la diferencia entre un feriado y un día no laborable queda clara en la Ley de Contratos de Trabajo: “En los días feriados nacionales rigen las mismas normas legales que sobre el descanso dominical”. En tanto, en los días no laborables, “el trabajo será optativo para el empleador”, salvo en la administración pública nacional, provincial y municipal, que no tienen actividad.

A continuación, el listado a tener a cuenta:

* Comercio:

- Sábado: aunque es feriado, el comercio atenderá normalmente según informaron desde todos los centros comerciales de la provincia, incluso las jugueterías ya adelantaron que lo harán de corrido.

- Lunes: la Cámara de Comercio de San Juan informó que los locales permanecerán cerrados.

* Colectivos: el transporte público funcionará con servicio reducido durante todo el fin de semana largo.

* Centros de salud: sólo funcionarán las guardias mínimas.

* Administración pública: no habrá actividad.

* Bancos: permanecerán cerrados el lunes no laborable.