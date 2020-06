Tuvo mejor suerte que el resto. Logró zafar de que la cuarentena la sorprendiera en La Rioja, donde estudia Medicina, y tener que sobrevivir a la pandemia lejos de su familia. Pero muchos compañeros suyos y otros jóvenes sanjuaninos que también estudian en esa provincia no tuvieron la misma oportunidad y vivieron un verdadero calvario, sin posibilidades de retornar a San Juan y sin recursos para subsistir. Pero ella se convirtió en su hada madrina y gestionó la ayuda oficial para hacerles realidad el sueño de regresar a casa. Es Leonella Guarneri, de 22 años, quien movió cielo y tierra para poder repatriar a estos estudiantes.



Todo comenzó tras hablar por teléfono con su compañera y mejor amiga que estaba en La Rioja, quien le contó que ya no tenía ni siquiera para comer. A través de ella se enteró de que había muchos estudiantes sanjuaninos en la misma situación y decidió intervenir para ayudarlos a regresar. Esa tarea incluía conseguirles el permiso para salir de esa provincia y viajar, más alguna ayuda para pagar el alojamiento en los hoteles donde deberían pasar los 14 días de cuarentena cuando llegaran a San Juan. Y lo consiguió. "Lo primero que hice fue armar un grupo de Whatsapp con todos los estudiantes para conocer la situación de cada uno y mantener el contacto con ellos, y contactarme con DIARIO DE CUYO para difundir lo que les estaba pasando. Después comencé a buscar asesoramiento sobre con qué funcionario tenía que hablar y qué tramites realizar para conseguir que los repatriaran. Perdí la cuenta de la cantidad de gente con la que hablé. Mientras tanto, atendía a los padres de los chicos que me llamaban llorando para que les contara las novedades. Fue muy duro verlos tan angustiados, pero eso me dio fuerza para seguir", dijo la estudiante.

"Me acostaba y levantaba pensando en la angustia que estaban viviendo mis compañeros mientras estaban varados en La Rioja".

Por esfuerzo y constancia, Leonella consiguió su objetivo en tan sólo ocho días. El Gobierno de San Juan la recibió y luego se encargó de conseguirles a los estudiantes el permiso para salir de La Rioja y trasladarlos a San Juan, mientras que la propietaria de un hotel les hizo una rebaja para la cuarentena. "Lloré de emoción cuando me avisaron que ya estaba definida la fecha y horario del traslado de los chicos. Y recordé una frase de la Madre Teresa de Calcuta que siempre repite mi mamá: 'A veces sentimos que lo que hacemos es sólo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota'".



Historial frondoso

A Leonella siempre le gustó ayudar a los demás: formó parte de Payamédicos y daba clases de apoyo escolar a chicos pobres.