Los chicos de 12 a 16 años, los del nuevo grupo etario en la campaña de inmunización contra el covid, comenzaron a ser inoculados desde ayer en los distintos vacunatorios de la provincia. Según Salud Pública fueron aproximadamente 1.000 los turnos brindados el primer día y hasta ahora hay 20.000 inscriptos, de una población objetivo estimada en 57.700. Con confianza y algunos hasta con guardapolvos o uniformes, los chicos ayer fueron los protagonistas del día, a la vez que la vacuna asignada para ellos fue la de Pfizer.

"El desarrollo de la jornada fue sin inconvenientes. Inicialmente enviamos unos 1.000 turnos y seguiremos vacunando en los próximos días, siempre dependiendo de los envíos de Nación tal como ha sucedido a lo largo de la campaña de vacunación", indicó Fabio Muñoz, del Programa Provincial de Inmunizaciones.

Con el acceso a la campaña primero de los adolescentes con comorbilidades, los menores de edad sanjuaninos comenzaron a ser inoculados en agosto. En septiembre abrieron la puerta para los adolescentes de 17 años sin comorbilidades y desde ayer incorporaron a los de 12 a 16. Este último grupo etario está conformado por 57.700 chicos y poco más de una tercera parte ya se anotó, a la vez que ahora comenzará la evaluación sobre qué porcentaje de los inscriptos asisten o no la convocatoria de los turnos.

Desde la hora 0 de hoy quedó habilitada la inscripción para los niños de 3 a 11 años. Este será el nuevo grupo a vacunar en la lucha contra el covid y los menores recibirán Sinopharm, de acuerdo a lo que estableció el Ministerio de Salud de la Nación.

El registro está online en la web de SI San Juan y se estima que este rango etario está conformado por entre 120.000 a 150.000 niños. La vacunación, en tanto, comenzará el 12 de octubre y tendrán prioridad aquellos con comorbilidades, informaron.

Los chicos, protagonistas

VALENTINA AGÜERO - Estudiante

"El lunes estaba en el colegio y mi mamá me mandó el link para la inscripción. Me anoté ese mismo día en un recreo y no pensé que me iba a tocar tan rápido. Tuve mis miedos y dudas, pero averigüé sobre la vacuna y acá estoy. Esto es para cuidarme".

LAUTARO IRAZOQUE - Estudiante

"Mis papás ya se vacunaron y yo soy el más grande de mis hermanos, por eso soy el primero acá. Igual, mi mamá anotó a mi hermano de 13, luego va a inscribir a los más chicos, así que creemos que pronto toda la familia estará inmunizada".

MARTÍN RODRÍGUEZ - Estudiante

"Juego al handball en San Juan Vial y tenemos muchos viajes, con el Nacional, los Juegos Evita y el Regional, así que quiero estar vacunado por si eventualmente me contagio. Es una cuestión de sentirme más protegido y de paso cuidar a los demás".

Ya hay menos de 100 casos activos

Salud Pública comunicó ayer que hubo 7 nuevos casos de covid y el acumulado ahora es de 71.934. De todos ellos, hay apenas 97 casos activos, por lo tanto San Juan bajó ayer la barrera del centenar de personas enfermas. Además, hay 51 internados. En tanto, no hubo decesos por cuarto día consecutivo.