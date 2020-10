Cristian Blanco tiene 38 años, tres hijos y trabaja como delivery. Una tos seca lo sorprendió hace 12 días y, como le llamó la atención, se tomó la temperatura. El termómetro marcaba 37,8 grados, lo que lo alarmó. En ese momento, inició su carrera de llamados al 107 y viajes a los centros de salud: quería saber si tenía coronavirus. Por cuidar a su familia, se mudó con sus dos hermanas, donde su salud fue empeorando. Lo internaron recién anoche, el médico les dijo que tiene los pulmones “muy tomados” y ahora está con respirador y esperando el resultado de la PCR.

“Él es joven, pero hace unos años tuvo neumonía, por eso nos preocupamos desde el principio. Cuando tuvo los primeros síntomas decidió venirse a nuestra casa para no contagiar a sus hijos y a su mujer, ya que la abuela de ella está enferma y quería protegerla”, comenzó relatando Jenifer Blanco, hermana de Cristian.

Y continuó: “A medida que iban pasando los días, su estado iba empeorando. Empezamos a llamar al 107 y nos mandaban una ambulancia, al principio no lo tocaban, por temor a que fuera Covid, y le recetaban paracetamol. Pero seguía empeorando, la temperatura había subido a 38 grados y no le bajaba en ningún momento. Siete veces vino la ambulancia, pero le decían que, como tenía 40 grados no lo podían trasladar”.

Desesperadas por la situación, las hermanas decidieron llevar al hombre al Hospital Rawson. Pero no lograron ingresar, les explicaron que por protocolo debían regresar a su casa.

A esa altura, Cristian no sólo tenía tos y fiebre, sino que además le dolía intensamente el pecho y empezó a vomitar.

“Tuvimos que llamar al SMI y cuando lo vinieron a ver le dijeron que tenía infección, lo inyectaron y le indicaron una placa, pero no conseguíamos que se la hicieran en ningún lado. Es una situación muy desesperante”, relató Jenifer. Y agregó: “Íbamos a los centros de salud en los que hacen hisopados y nos decían que no, que no se lo podían hacer, que fuéramos a algunos de los operativos que se hacen abiertos para realizar el test rápido”.

El martes pasado llamaron nuevamente a una ambulancia. “Nos dijeron que estaba bien. A pesar de eso, conseguimos que nos dieran la orden para que lo hisoparan. Tuvimos la suerte, gracias a Dios, de que ayer lo atendieron en el centro de salud Barassi. Le hicieron el hisopado y una placa, cuando vieron cómo estaban sus dos pulmones lo trasladaron al Hospital Rawson”, contó la mujer.

Ahora, la familia espera el resultado de la PCR para saber si Cristian tiene Covid. “Nos llamó un médico y nos dijo que tiene los pulmones muy tomados, que está con respirador y que tenemos que esperar hasta el sábado para saber el resultado. De todos modos, nosotras lo que queremos es que, tenga lo que tenga, lo atiendan para que esté bien. Con mi hermana estamos aisladas en casa, por voluntad propia. Y, si a mi hermano le da positivo tenemos que llamar para que nos hisopen”, agregó Jenifer.

A la vez, hizo un pedido especial: “Le pedimos a toda la gente que se una en oración con nosotras por mi hermano. Y agradecemos que finalmente le estén dando asistencia para que pueda recuperarse”.