El último viaje. Alumnos del colegio colaboran cargando uno de los camiones que llevó toda la basura tecnológica entregada por particulares, para ser trasladada a Mendoza, donde recibirá el tratamiento adecuado.

La convocatoria que hicieron por redes sociales y medios de comunicación tuvo una respuesta superior a la esperada. Prácticamente sin un minuto de descanso, el desfile de alumnos en el portón lateral del Colegio Central Universitario cargando televisores, monitores, impresoras, celulares y otros artículos eléctricos y electrónicos en desuso fue constante desde las 9 de la mañana, mientras los dueños de los objetos se inscribían con una de las cuatro recepcionistas.



"Televisores, monitores, hasta radios que no servían traje acá, sin dudas un gran servicio a la comunidad. En mi familia no sabíamos qué hacer con esos objetos y no podíamos tirar, por ejemplo, un monitor a la basura", comentó Ricardo Giménez luego de declarar todos los artículos que entregaba.



Finalmente fueron unas 9 toneladas de basura tecnológica las que recolectaron en esta 5ta edición los alumnos involucrados en uno de los proyectos del programa Creando Acciones Solidarias (CAS), coordinado por las profesoras Virginia Carrillo y Graciela Moreno. Significó una nueva marca, ya que en la ocasión anterior habían reunido 7,5 toneladas. Carrillo no ocultó su satisfacción porque la experiencia resultó como lo soñó mientras fue planificando todo.



Explicó que para que se hiciera realidad la acción solidaria participaron 40 alumnos de primero a sexto año (divididos en dos turnos) "que participan en una actividad completamente extracurricular" y también fue fundamental el apoyo que recibieron de la empresa mendocina Reciclarg -quien recibió todo el material de forma gratuita-, de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan -por asumir los costos del flete para trasladar lo recolectado a la vecina provincia- y de la Secretaría de Ambiente de la Provincia -quien se encargó de pilas, baterías y tonner-.



Los chicos también evidenciaron su entusiasmo. Zahira Otarola, de tercer año, e Ignacio Levin, de segundo, luego de llevar un pesado y viejo televisor de 20 pulgadas, contaron que es la primera vez que participan en este proyecto del CAS, que les parece tan interesante como el momento en que decidieron sumarse.







Docentes y alumnos que realizaron la quinta edición de la campaña de recolección de basura tecnológica quedaron muy contentos por los resultados obtenidos, en el marco del programa "Creando Acciones Solidarias" que se realiza en el Colegio Central Universitario.

De un lado del portón de acceso al colegio donde se acopiaba el material se habían colocado los carteles que anunciaban el proyecto. Del otro lado, la manifestación expresa de la defensa de la educación pública.