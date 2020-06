Con el objetivo de reactivar la obra pública municipal y provincial, disminuida producto de la cuarentena generada por el coronavirus, la gestión uñaquista lanzó ayer la entrega de casi mil millones de pesos a los 19 municipios. Los aportes, que surgen del Fondo de Desarrollo Regional (Fodere) y del Plan Nacional Argentina Hace, irán destinados, principalmente, a obras de iluminación, remodelaciones de plazas y pavimentación, de acuerdo a los proyectos que los intendentes presentaron ante el Ejecutivo. Los primeros desembolsos están previstos para los próximos días, por lo que los jefes comunales tendrán los recursos en julio para poder comenzar con las obras, indicaron desde el Ministerio de Hacienda. El dinero para que los municipios puedan ejecutar obras es clave en un contexto de crisis y en el que, tanto la provincia como las comunas, han visto disminuidos sus fondos producto del freno económico que generó la pandemia. Además, las tareas resultan importantes para los jefes comunales, ya que les permite mostrar gestión ante los vecinos. Para poder otorgar más plata, la provincia sumó a los recursos del Plan Nacional Argentina Hace, el cual se lanzó en marzo con la visita del Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis. Así, a los 415 millones de pesos del fondo local, se sumaron 500 millones de Nación para completar 915 millones de pesos a distribuir en los municipios (ver infografía).

Incluso, el gobernador Sergio Uñac destacó el reparto de fondos en un momento de crisis al manifestar que "había muchas justificaciones y excusas para suspender esta entrega. Pero tenemos que cumplir con los compromisos asumidos en la ley de Coparticipación Municipal y la ley de Responsabilidad Fiscal". Además, indicó que de la administración nacional llegarán otros 1.000 millones de pesos que servirán para "obras de jurisdicción municipal. Si el proyecto presentado por el municipio excede el monto que reciben entre el Fodere y el plan Argentina Hace, los vamos a asistir, siempre y cuando el objetivo sea mejorar la calidad de vida de los vecinos, pero también, en esta situación de crisis, generar una mayor cantidad de empleo en cada uno de los departamentos".

La distribución del Fodere está prevista en la Ley de Coparticipación Municipal que el uñaquismo sancionó en 2018. Dicha norma establece que, de la masa de recursos destinados a las comunas, un 3 por ciento se utilizará para conformar un fondo especial. Para poder acceder esos recursos, los intendentes deben cumplir una serie de pautas establecidas en la Ley de Responsabilidad Fiscal, como no haber incrementado en 2019 el gasto público más que la inflación, haber mantenido una relación adecuada entre la cantidad de trabajadores municipales y la población comunal, no haber subido el gasto corriente nueve meses antes de un cambio de mando y, por último, no haber incrementado la deuda más del 10 por ciento de los recursos corrientes.

Sobre ese cumplimiento, la ministra de Hacienda, Marisa López, dijo que "en general, todos han cumplido, aunque hay algunos que, por razones obvias, económicas y financieras, perfectamente justificadas, no han aplicado y no les corresponde el fondo". Según fuentes oficiales, Zonda fue el único que no cumplió (Ver recuadro). Por su parte, el secretario de Hacienda, Gerardo Torrent, dijo que el Fodere cuenta hoy con 220 millones de pesos que servirán para entregar un anticipo financiero que sirva para iniciar las tareas. El primer desembolso se espera para los primeros días de julio y las obras comenzarán ese mes.











Zonda no cumplió

Según indicaron fuentes oficiales, Zonda fue el único municipio que no cumplió con las pautas que marca la ley de Responsabilidad Fiscal, por lo que no accedió a los recursos del Fondo de Desarrollo Regional. Según se pudo conocer, la comuna, que encabeza el bloquista Miguel Atampiz, había incorporado becarios y pasantes en los últimos meses, incumpliendo así lo que dispone la Ley de Responsabilidad Fiscal. Dicha norma fija pautas sobre la relación entre la cantidad de trabajadores, la cual debe tener relación con la comuna y la cantidad de habitantes del departamento.

Al parecer, el jefe comunal tenía previsto que trabajadores de Zonda sean incorporados en la construcción del dique El Tambolar, lo que se produjo, pero no en el número que esperaba, por lo que tuvo que salir a contenerlos, indicaron fuentes calificadas.