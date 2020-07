No importa qué día de la semana sea. La siesta es el horario ideal para internarse entre los cerros y realizar la actividad deportiva por excelencia en esta cuarentena. El trekking, con casi 1.000 permisos diarios solicitados desde que se habilitó la práctica, es un imán que atrapa a los expertos en la materia y a los novatos que se van metiendo en el mundo del deporte en la montaña.

El trekking, junto al running, el montain bike y el ciclismo fueron los primeros deportes habilitados por la Secretaría de Deportes, pero fue la disciplina que consiste en correr en la montaña la que captó la atención de todos, solicitando casi 40 mil permisos en 39 días (hasta hace dos semanas estaba permitido sólo de lunes a sábados). Y a la vista está, sobre todo los días sábados, cuando los estacionamientos de la zona del Parque Faunístico, el Castillito y la Quebrada de Zonda lucen repletos de autos de quienes se aventuran a entrar en el corazón de los cerros. "Es increíble lo que la gente se prendió. El trekking es un camino de ida, una vez que empezás con esto, no querés parar más", comentó Javier Gómez, quien hace 7 años comenzó a hacer trekking y no paró jamás. Junto a Mariano Fernández y Eugenia Garay van tres veces por semana, siempre variando entre los 9 circuitos.

Son cerca de las 13,30 y Sergio Claudeville y su amigo Jorge Aguil hicieron un parate en sus actividades para meterse en el cerro, frente al Parque Faunístico: "A las 17 tenemos que volver a trabajar, entonces paramos a las 13, venimos y hacemos casi dos horas de deporte y después retomamos", comentó Aguil. "Tenemos la enorme ventaja de tener estos lugares increíbles a 10 minutos del centro, somos unos afortunados", agregó Claudeville.

Precisamente el imponente paisaje de los cerros y el contacto con la naturaleza, es un aliciente y un imán que atrajo a los sanjuaninos a esa actividad luego de tantos días de confinamiento. Ese es el caso también de deportistas de otras ramas que, alejados de sus deportes habituales, encontraron en la montaña su cable a tierra. "Hace un mes que empecé y estoy viniendo una o dos veces por semana. Sirve como una buena pretemporada, para agarrar potencia y fuerza, pero lo más importante es despejar la cabeza porque estás en contacto con la naturaleza, la paz que encuentro haciendo trekking me encanta", sostuvo la ciclista Maribel Aguirre. También del palo del ciclismo, otro que se sumó y que sale tres veces por semana es Nicolás Naranjo, quien dice que se apasionó por el trekking: "Teniendo en cuenta que falta mucho para que vuelva la competencia de ciclismo, encontré en este deporte una buena forma de distracción, me gustó mucho y en las salidas que hacemos a la montaña somos cada vez más", expresó.

El fútbol no es la excepción en la montaña, es que todavía sin una fecha precisa sobre cuándo podrán volver a las prácticas, jugadores de San Martín y Desamparados son otros que se sumaron al trekking. "Me encantó desde el primer día que un amigo me invitó. San Juan tiene lugares únicos, me ayudó mucho para despejarme después de tantos días de encierro y sin poder ver a la familia", contó Gonzalo Ramírez, el jugador del "Verdinegro" oriundo de Villaguay que decidió realizar la cuarentena en la provincia. Pablo Jofré, de Sportivo, es otro que se sumó: "Sirve para mantenerme físicamente y porque estar ahí en la montaña tiene algo muy particular, te transmite una tranquilidad única", comentó el "Peca".

Un buen calzado e hidratación son los requisitos fundamentales, aunque para principiantes es útil un asesoramiento para guiarse. Luciano Semeraro y Rodrigo Mercado son algunos de los "profes-guías" que entrenan a grupos de 20 personas en donde aprovechan para contarles un poco de la historia del lugar.

Para elegir



Siempre solicitando el permiso (https://sedacreditaciones.com) hay 9 circuitos: "Circuito Callejón de Lourdes", "Panorámico", "Los Libros", "Sierras Azules", "Cerro Negro", "Circuito Oso-Las Coloradas", "Desafío Ansilta", "Cabeza del Indio" y "Matagusanos".