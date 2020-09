La postal, desde hoy, será propia de tiempos de pandemia y habrá que acostumbrarse. En el marco de las flexibilizaciones que gradualmente va generando el Gobierno provincial, desde hoy quedan habilitadas actividades vinculadas a la recreación, al culto, la cultura y el deporte. Y entre ellas está la posibilidad de volver a disfrutar de las plazas y parques, con la particularidad de que habrá zonas demarcadas para grupos de 4 y 8 personas para asegurar el distanciamiento social.

A partir de hoy y tras el trabajo de las diferentes municipalidades, los espacios verdes aparecerán con zonas demarcadas en el suelo para conformar "burbujas", en las que no podrá haber más de 8 personas en caso de nucleos familiares y hasta 4 personas en grupos no familiares. De acuerdo a lo informado, no estará permitido compartir elementos de uso personal y habrá monitores que aseguren el cumplimiento del protocolo. A su vez, los juegos para niños y los aparatos para hacer gimnasia estarán clausurados.

Por otro lado, desde hoy podrán celebrarse bautismos y casamientos en los templos y uniones civiles y convivenciales en los Registros Civiles, en todos los casos con un máximo de 10 personas (incluido los celebrantes o los oficiales públicos).

También autorizaron a artesanos y manualistas y para ello cada una de las municipalidades asignará lugares específicos. A su vez, los locales de eventos podrán brindar servicios de gastronomía siempre y cuando se asegure el distanciamiento social. Serán al aire libre y con un máximo de capacidad de 40%, en mesas de hasta 4 personas. No podrán usarse los juegos infantiles o hacer eventos (por ejemplo, bailes).

En tanto, las nuevas disciplinas deportivas habilitadas son pelota-paleta, tiro, deportes ecuestres, karting, automovilismo, motociclismo (velocidad), deportes náuticos, aeromodelismo, navegación con fines de pesca, parapente y escuela de pilotos y entrenamiento de avión y helicóptero.



Ingreso a San Juan: PCR negativo

A partir de hoy rige un nuevo procedimiento para el ingreso a San Juan. El sistema requerirá que quienes pretendan entrar a la provincia deberán contar con hisopado cuya PCR haya dado resultado negativo. La prueba deberá tener un máximo de 72 horas anteriores a la fecha de ingreso al territorio sanjuanino.



Aislamiento: de 14 a 7 días

Quienes tengan la PCR negativa deberán permanecer en aislamiento hotelero durante siete días, es decir, la mitad del tiempo que se exigía hasta ahora. Sin embargo, la norma establece que quienes no cuenten con esa PCR negativa entonces deberán hacer una cuarentena de 14 días en hoteles.



Hisopado al quinto día

Las personas que estén cumpliendo el aislamiento en hoteles durante una semana serán testados por personal del Ministerio de Salud Pública durante el quinto día. No será una prueba serológica sino un hisopado, por lo que una vez que obtengan el resultado negativo estarán en condiciones de abandonar el hotel.

El geriátrico sumó su tercera muerte

El brote de contagios en el segundo geriátrico de Rawson se cobró ayer una nueva víctima, pues falleció una mujer de 88 años. Estaba internada en el hospital Cantoni, de Pocito, y de esta manera San Juan sumó su 29no deceso por Covid-19.

Por su parte, ayer fueron reportados 9 nuevos casos, por lo que el total de confirmados son 585. De ellos, hay 301 con procesos infecciosos y 16 internados en terapia (6 con asistencia respiratoria).

A su vez, Caucete es el departamento que más casos suma, con 192 (hasta el 24 de septiembre), seguido por Capital (92) y Rawson (91). En tanto, la franja etaria que más contagiados tiene sigue siendo la de 21 a 30 años, con 124 positivos, de acuerdo a estadísticas oficiales.