El 5 de julio pasado quedó habilitado totalmente el tránsito en el Conector Sur, tras haberse terminado el grueso de la obra de refuncionalización y readecuación para mejor la circulación y bajar la siniestralidad en esta vía. La mayor modificación que se realizó para conseguir estos objetivos fue el reemplazo de las rotondas por semáforos, opción que ya se concretó y que genera malestar en varios usuarios que se quejan de una circulación más demorosa e incluso de la posición en la que se encuentran estos artefactos. Frente a estos reclamos, desde Vialidad Provincial dijeron que en un mes más ya quedará habilitada la "onda verde" en esta arteria. Sin embargo, este cambio también obtuvo resultados positivos: entre julio y octubre de este año se registraron 19 siniestros viales, 53 menos que en ese mismo período de hace 5 años, y ninguno con víctimas fatales.

"Antes de que pusieran los semáforos demoraba menos de 10 minutos en recorrer todo el Conector, ahora demoro casi 15. La verdad que no le veo ninguna ventaja a este cambio. Tengo que salir 5 minutos antes de mi casa para poder llegar a horario al trabajo", dijo Daniel López, vecino de Rawson que de lunes a viernes circula por esta vía para llegar a su trabajo en Capital.

Jorge Castro también realizó la misma queja, y agregó que considera que con los semáforos hay más riesgos de colisiones. "Tenés que circular a más de 60 kilómetros para alcanzar el verde del semáforo, pero no llegás y terminás frenando de golpe y encima del auto que iba adelante", sostuvo el hombre.

Respeto obligado. Para poder ver el cambio de luces del semáforo en el Conector Sur, los conductores deben dejar liberada la senda peatonal.

Frente a estos reclamos, Alfredo Cevallos, director de Vialidad Provincial, sostuvo que en un mes más todos los semáforos quedarán sincronizados para funcionar con el sistema "onda verde". "La principal dificultad que se nos presentó para sincronizar el funcionamiento de los semáforos es que la distancia que hay entre unos y otros es muy diferente y, por lo tanto, también el tiempo que lleva recorrer el tramo que los separa. Pero ya estamos trabajando en la reprogramación de los semáforos para que, en un mes más, ya quede habilitada la onda verde", dijo el funcionario.

Los usuarios del conector también se quejan de la posición en la que instalaron estos artefactos. Están sobre la misma esquina donde deben parar los autos para esperar el paso. Dicen que por esto deben hacer "malabares" para poder ver cuando el semáforo cambia de color porque les queda casi encima de sus cabezas. Cevallos dijo que hay "fundamentos" que justifican la elección de esta ubicación. Sostuvo que también responde a una medida para brindar mayor seguridad vial, especialmente para los peatones. "En la provincia tenemos la mala costumbre de esperar el cambio del semáforo con el vehículo invadiendo la senda y paso peatonal, aún donde la senda está señaliza y, peor aun, donde no está demarcada. Al colocar los semáforos en la misma esquina donde deben frenar los autos, y no en la de enfrente, obliga a los conductores a detenerse detrás de la senda para poder ver el cambio de luz. De esta manera no la invade y los peatones no se ven obligados a cruzar esta arteria peligrosa por entre los autos o por el medio de la calle perpendicular exponiéndose a un siniestro", dijo Cevallos.

El funcionario agregó que cuando el semáforo está en la esquina de enfrente, los conductores tiende a ir adelantándose de poco, a medida que pasan los segundos, esperando la luz verde casi a mitad de la calle perpendicular. También dijo que con el semáforo en esta posición, el conductor aumenta la velocidad cuando la luz está amarilla, pensando que le dará tiempo a pasar, y termina cruzando en rojo o deteniéndose en medio de la calle.

El pasado 5 de julio, quedó totalmente habilitado el tránsito en el Conector Sur, tras la obra de refuncionalización. Con el transcurso de los meses se pudo determinar que con los cambios se cumplió el objetivo de bajar la siniestralidad en esta vía. Según datos del Observatorio Vial, del Ministerio de Gobierno, entre julio y octubre de este año hubo 19 siniestros viales en esta arteria, 53 menos que en el mismo período del 2017, cuando hubo un total de 72 hechos de este tipo. En el mismo tramo de tiempo, pero del 2018, hubo 66; mientras que en el 2019 fueron 64. En tanto que entre julio y octubre del 2020 sólo ocurrieron 22 siniestros viales entre julio y octubre, aunque esta baja estuvo directamente relacionada a la circulación restringida en esos momentos por la pandemia. Ya en el 2021, volvió a crecer la siniestralidad en el Conector, entre julio y octubre, con 43 hechos, pese a que también el tránsito estuvo restringido durante esa época por la obra de readecuación.

Otro dato para destacar es que de los 19 siniestros de este año, ninguno incluyó víctimas fatales ni heridos graves.



LOS PENDIENTES

Alfredo Cevallos dijo que aún quedan algunos detalles por terminar para dar por concluida la obra de readecuación del Conector Sur, como señalización, construcción de tapas de hormigón y la instalación de iluminación en determinados sectores. Agregó que en un mes más ya quedará toda la obra terminada.