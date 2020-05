La División Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de la provincia confirmó este miércoles por la mañana el quinto caso de coronavirus en San Juan. Es personal de salud, tiene 63 años y tuvo contacto estrecho con la médica infectada, que fue el cuarto caso.

El hombre trabaja en el Hospital Rawson y estuvo con la médica el 15 de mayo, pero tuvo síntomas en las últimas horas por lo que fue internado de inmediato.

"Desde horas de la madrugada estamos en plena investigación epidemiológica. Contacto con su familia, su esposa y su hijo, en este momento en el Hospital está reunido el equipo de infectología y clínica médica para saber los contactos del doctor en esta semana", reconoció la jefa de Epidemiología, Mónica Jofré.

Y agregó, "aparentemente el doctor del quinto caso positivo ha estado en contacto con el cuarto caso el 15 de mayo. El día 18, empieza con síntomas, febrícula, malestar general. Se le hace un hisopado y da negativo. Se considera que por el tiempo transcurrido se procede al aislamiento. Continúa sintiéndose mal, con fiebre y ayer en la tarde se interna, se realiza el hisopado y se confirma el positivo".

Jofré dijo también que, según el hijo del cuarto paciente, "el doctor no ha estado atendiendo consultorio y como se sentía mal ha estado cumpliendo el aislamiento". Hace unas horas comenzó la tarea de dar con el nexo epidemiológico, "estamos tratando de tener la línea de tiempo para identificar a cada persona con la que tuvo contacto estrecho".

"Llevar tranquilidad a la población es lo que esperábamos, existía esta posibilidad de que alguna de las personas aisladas que formara parte del vínculo de contacto estrecho estuviera infectado", apuntó Jofré. Además dijo que todavía no hay circulación viral en la provincia.

En cuanto al estado de salud del quinto y reciente caso, "se encuentra evolucionando en forma estable, está cursando un cuadro de neumonía bilateral que es lo que sucede en estos casos. Hay que proteger al equipo de salud, si hay algún otro personal de salud que forma parte del contacto estrecho por favor nos facilite nombre y número de documento para que sea aislado".

Jofré aclaró que "estamos expectantes y, como les he comentado, tenemos que esperar 14 días. Uno estaba esperando que aparecieran, no queremos tener estos casos, pero estamos dentro de lo esperado". Y sobre la protección del personal de salud, "no creemos que existan problemas con los elementos de protección personal, pero hay que hacer hincapié en el correcto uso. Hay que saber cómo colocarlo y cómo retirarlo".