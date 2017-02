Junto al Papa. Los chicos sacaron miles de fotos de Francisco cuando pasó junto a ellos. La audiencia fue uno de los salones del Vaticano.

Viajaron con mucha expectativa, con el objetivo de conocer Italia y aprender su idioma. Sin embargo, en medio de la estadía la sorpresa más grande se la llevaron cuando les avisaron que iban a participar de una audiencia con el papa Francisco. Así, 44 jóvenes sanjuaninos que estuvieron en el país europeo durante 1 mes, conocieron al argentino que dirige el Vaticano. Los chicos contaron que ese día, hasta los que son menos religiosos, llegaron a los hospedajes totalmente sorprendidos y felices.



'Yo lo toqué y me bendijo, para mí fue lo máximo', dijo uno de los chicos, mientras que otros contaron que en un primer momento pensaron que iban visitar la plaza San Pedro y lo iban a ver a la distancia, pero se sorprendieron cuando los hicieron pasar a una de las salas donde Francisco da algunas audiencias.



Según Laura Serafino, que es quien organiza estos viajes y es el nexo entre una escuela italiana y los sanjuaninos, la idea surgió de un amigo de ella que es sacerdote en la provincia. Tras algunas charlas Laura envió al Vaticano el pedido de audiencia porque dentro del cronograma de las actividades estaba previsto conocer Roma. 'Unos días antes del viaje, me avisaron que íbamos a tener audiencia, pero no imaginábamos que iba a ser privada', dijo la profesora de italiano que ya realizó, junto a distintos grupos, 5 viajes. Ella aseguró que esta vez la experiencia contó con un condimento especial: poder conocer al Papa.



Llegaron al Vaticano con una enorme bandera de argentina. 'Queríamos hacernos notar, aunque no éramos los únicos sanjuaninos', dijo otro de los jóvenes que participó de esta experiencia.

Según lo que relataron los chicos, que ya formaron como una gran familia, la sorpresa se la llevaron cuando una de las puertas se abrió y lo vieron. 'Estaba tan cerca que fue maravilloso', dijo Lucas Perona, otro de los chicos y contaron que todos trataron de fotografiarlo cuando pasó frente a ellos. Y aunque trajeron miles de anécdotas, como por ejemplo aprender a separar la basura para no ser multados, dijeron que ese fue uno de los mejores momentos.



Este viaje se realizó en el marco de un intercambio escolar que ofrece la escuela italiana Dante Alighieri Di Camerino - Campus L'infinito Di Recanati. Estos viajes son costeados por los padres de los chicos y el objetivo es que aprendan a hablar en italiano y que sepan de la cultura de distintas regiones de ese país. Participaron chicos desde los 17 años.



Personajes





Lucas Perona

18 años

"Conocer al Papa fue increíble. Yo lo vi pasar por al lado mío, le toqué uno de sus brazos y me bendijo. No lo podía creer, de hecho aún lo cuento y me emociono".

Ignacio Montaño

17 años

"La experiencia es aconsejable para cualquiera. Nosotros disfrutamos de cada momento, pero sin duda una de las mejores cosas fue estar con el papa Francisco".



Aldana Segovia

17 años

"El lugar donde nos recibió el Papa era hermoso, nosotros estábamos con la bandera en alto y no podíamos creer estar a un paso de él".