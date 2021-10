Familiares y amigos de Catalina Valdez, la nena de 4 años que murió y por la que hay una médica del Hospital Guillermo Rawson en la mira de la Justicia, convocaron a una nueva marcha.

La manifestación será a las 21.15 de este viernes en inmediaciones del nosocomio, en calles Patricias Sanjuaninas y General Paz.

La UFI Delitos Especiales no descarta una acusación contra el personal que atendió a la nena. Es decir, hay probabilidades de que les endilgue delitos penales y los someta a un proceso judicial que puede terminar con castigos como multas económicas o hasta prisión. Ya hay una médica complicada y aguardan un informe para sumar posibles sospechosos.

El caso

Catalina es la nena que falleció tras ser dada de alta. Había ingresado al Rawson a las 16.15 del martes 7 de septiembre, luego de que el auto en el que circulaba con sus padres impactara contra un poste, en Capital. La autopsia arrojó que murió producto de una hemorragia abdominal interna, causada supuestamente por el cinturón de seguridad. Posiblemente en el hospital no detectaron esa pérdida de sangre y por eso la despacharon a su casa, alrededor de la medianoche. Según los datos recabados por los pesquisas, a las 23.30 se comunicaron telefónicamente Eduardo Valdez (38) y una cuñada suya que se encontraba afuera del nosocomio. El hombre le dijo que se fuera porque a Catalina no le iban a dar el alta esa noche, pero algo hizo que los profesionales cambiaran de decisión. Finalmente le dieron el alta y a su madre le indicaron que le diera ibuprofeno si tenía fiebre, consta en el expediente. Sin embargo, los problemas en la casa de los Valdez no tardaron en llegar. Cintia Sosa (37) declaró que pasada la 1 (ya del miércoles) notó que su hija tenía el abdomen caliente y al tomarle la temperatura el termómetro marcó casi 40´. Y agregó que de un momento a otro Catalina dejó de respirar, mientras permanecía con los ojos abiertos pero sin movimiento. Una ambulancia fue por el domicilio pero de nada sirvió porque cuando la pequeña entró nuevamente al Hospital Rawson, cerca de las 2.15, ya no tenía signos vitales.