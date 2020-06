Este viernes, las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia informaron el séptimo caso de Covid-19 detectado en San Juan. Indicaron que, tal como sucedió en el sexto caso, se trata de una persona que llegó desde el exterior, que ha permanecido aislada y que no ha manifestado síntomas de la enfermedad. En este contexto, surge la duda: ¿los asintomáticos contagian o no contagian”.

Al respecto, en una conferencia de prensa, la jefa de Epidemiología de la provincia, Mónica Jofré, afirmó esta mañana que “no contagian”.

“No podemos decir que están contagiando. El caso número 6 no está contagiando. En cuanto al 7 tenemos que ver el test rápido que se le ha hecho. No son pacientes, son personas, porque no tienen síntomas y entran dentro de la definición de caso sospechoso”, afirmó categóricamente Jofré.

Y agregó que “la OMS –Organización Mundial de la Salud- ha dicho que toda persona asintomática no contagia, de acuerdo en medicina basada en la evidencia. Es decir, de acuerdo a lo que se viene viendo desde que empezaron los primeros casos, que indica que estas personas no contagian”.

Sin embargo, la OMS ha ido variando en sus opiniones sobre el tema en los últimos días. Es que, en primera instancia, uno de sus altos responsables calificó de "muy raros" los casos de transmisión del Covid-19 por parte de personas asintomáticas. Sin embargo, un día después, María Van Kerkhove, salió a aclarar: "Utilicé la expresión 'muy raros' refiriéndome a los resultados de un reducido número de estudios que se ocupan de la transmisión del Covid-19 por parte de personas asintomáticas". Y resaltó: "Fue un malentendido afirmar que las transmisiones asintomáticas son globalmente muy raras".

Sobre el tema también se expresaron científicos de distintos países, quienes coincidieron en que las personas contagiadas con Covid-19 asintomáticas, sí pueden contagiar la enfermedad.

"Es imposible afirmar científicamente que los portadores asintomáticos del SARS-CoV-2 son poco contaminantes", afirmó en Twitter el profesor Gilbert Deray, especialista en el célebre hospital parisino de la Pitié-Salpetrière.

El profesor Liam Smeeth de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, por su parte, afirmó en un comunicado que "existen algunas incógnitas. Pero las infecciones asintomáticas podrían representar entre 30% y 50% de los casos. Hasta ahora, los mejores estudios científicos sugieren que hasta la mitad de los casos resultaron infectados por personas asintomáticas o pré-asintomáticas".