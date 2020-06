En "alerta". Así está hoy la mujer del sexto caso positivo de coronavirus en San Juan, justamente porque no presenta síntomas. La chica arribó a la Argentina el fin de semana pasado (no fue desde Perú como se creía) y a la provincia llegó el domingo a la madrugada en ómnibus, en medio de un importante operativo de seguridad sanitaria. En aquel vehículo estuvo junto a otras dos mujeres sanjuaninas, que si bien son consideradas casos sospechosos dieron negativo en el primer hisopado. El Ministerio de Salud Pública comenzó con la investigación epidemiológica de rigor, pero como las tres fueron aisladas apenas pisaron suelo sanjuanino, es que hay optimismo en la posibilidad de descartar nuevos contagios por contacto estrecho. Además, las autoridades mostraron tranquilidad en que este positivo no provocará circulación viral en la provincia.

De esta manera, San Juan suma 6 casos de coronavirus: 4 importados y 2 por contacto estrecho.

En una breve conferencia de prensa, la jefa de Epidemiología, Mónica Jofré, destacó que la mujer con Covid-19 es asintomática y se encuentra aislada en la habitación de un hotel, tal como ocurre con todas aquellas personas que ingresan a la provincia. Y justamente porque no presenta síntomas es que está en "alerta", según dijo. Esto quiere decir que la chica se someterá a controles de la temperatura corporal (dos veces al día) y estará bajo vigilancia por si presenta signos de alarma como fiebre (37,5 grados o más), dolor de garganta, tos u otros. En definitiva, ante la ausencia de síntomas no tiene un tratamiento particular y de hecho no será trasladada a ningún centro de salud sino que continuará aislada en el hotel.

Las otras dos mujeres que compartieron el colectivo dieron negativo en el hisopado, aunque las autoridades seguirán de cerca sus casos. De todos modos, si mantienen su status sanitario, el aislamiento hotelero para ellas finalizará el 21 de junio.

Fue el sábado pasado que las mujeres subieron a un colectivo de 32 repatriados que salió de Ezeiza con destino a Santa Fe, Córdoba y San Juan. El revuelo fue en Rosario, cuando un hombre informó que tenía un certificado de coronavirus positivo emitido en Perú, donde había estado. Y aunque horas después el análisis que le hicieron dio negativo, se armaron operativos para la llegada del colectivo en Córdoba y acá. De acuerdo a testimonios de pasajeros, las tres sanjuaninas viajaron en la parte superior del ómnibus, pues en la inferior lo hicieron los adultos mayores. Todos usaron barbijos y el viaje se extendió más de lo habitual, justamente por las demoras vinculadas a un vehículo con personas que estuvieron fuera del país y con la sospecha, por entonces, de aquel rosarino.

Las repatriadas locales finalmente llegaron a la Terminal de Ómnibus en las primeras horas del domingo, donde ya las esperaba el personal del 107.

Por ahora y de acuerdo a lo que se conoce, de todos los pasajeros que se desplazaron en el colectivo sólo una persona dio positivo por coronavirus: justamente la mujer del ahora sexto caso sanjuanino.

> CRONOLOGÍA DE ANTECEDENTES

28 de marzo

Una pediatra de 29 años se convirtió en el primer caso positivo en San Juan. Había estado en Europa y se supone que se contagió en España. La hostigaron en redes y hasta le apedrearon la casa. Está recuperada.

10 de abril

Una mujer de más de 60 años adquirió el virus aparentemente en Brasil, donde había viajado junto a su esposo, quien de paso dio negativo por PCR pero no descartan que pudo haber transcurrido la viremia. Ella se recuperó.

5 de mayo

Un transportista de 43 años llegó en vuelo sanitario a San Juan tras haber estado internado en un hospital bonaerense, donde dio negativo en tres hisopados. El tercer caso importado también ya venció la enfermedad.

18 de mayo

Una médica reumatóloga se contagió de su hermano, el transportista, al asistirlo pese a no tener autorización para ello. Con ribetes de escándalo, está denunciada por atentar contra la salud pública. Sigue internada.

27 de mayo

El segundo caso de contacto estrecho fue el de un neumonólogo, contagiado por la cuarta paciente, de quien es colega en el hospital Rawson. Este hombre no generó nuevos contagios. Internado, su estado es delicado.

> La reumatóloga, la de más días con el virus

La médica del cuarto caso de coronavirus en San Juan cumple hoy 23 días desde que le detectaron la enfermedad, el 18 de mayo de pasado. Y de esta manera se convierte en el positivo por Covid-19 de San Juan que más tiempo permanece con el virus. Si bien es inminente un nuevo control y hay expectativa en que el hisopado dé negativo, estadísticamente la reumatóloga superó en días a su hermano y a la pediatra: 23 a 22.

El primer caso, el de la joven médica, obtuvo el alta el fin de semana del 18 y 19 de abril, por lo que los hisopados no detectaron el virus en su organismo recién a los 21-22 días del positivo.

La segunda paciente sólo estuvo 10 días internada hasta el doble negativo de PCR. Al transportista del tercer caso le detectaron la enfermedad el 5 de mayo y recién el 27 de ese mes logró el alta por coronavirus, aunque siguió internado por secuelas de una colección de pus en sus pulmones.

En tanto que el neumonólogo del quinto caso hoy cumple 15 días desde que dio positivo por coronavirus.