Los colegios e institutos privados de la provincia no escapan a la crisis económica por el Covid-19. Las instituciones sanjuaninas tienen un índice moroso que en algunos casos alcanza al 85%, sin embargo desde este lunes, los colegios abrirán con guardias mínimas y de esta manera crece la esperanza de que el índice de mora baje, ya que de esta manera podrá hacerse el pago de las cuotas en efectivo.

En San Juan las instituciones educativas privadas aglutinan a unos 35 mil alumnos en sus diferentes modalidades. El dato que llegó a las oficinas del Ministerio de Educación de la provincia es alarmante: en marzo la morosidad del pago de cuotas alcanzó el 60% y en el mes de abril está "entre un 70 y 80%" (aunque este diario detectó casos de hasta 85%). El relevamiento fue realizado por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada (Adidep) e informado hace unos días a Educación.

Ivana Grgic, presidenta de Adidep, comentó que la situación en las 130 instituciones de la provincia la situación es compleja pero desde ese sector son optimistas apelando a que el índice pueda variar teniendo en cuenta que el miércoles último se determinó que los colegios privados puedan abrir sus puertas con guardias mínimas desde el próximo lunes. "Veníamos insistiendo en que aprobaran esa medida porque facilitará que los padres que no están bancarizados puedan hacer el pago de las cuotas en efectivo", comentó Grgic.

Las instituciones privadas no cobran intereses y apelan a la solidaridad de los padres que sí están en condiciones de abonar las cuotas. "Es preocupante pero tratamos de concientizar a los papás. Hace una semana y media que no recibimos ni una cuota. Dudo que podamos seguir así. Los docentes si bien no pueden dictar sus clases normales, lo hacen de manera virtual pero continúan trabajando", expresó preocupada Mariela Sánchez, directora del Colegio Bilingüe Saint Louis en donde la morosidad del mes de abril ronda el 70%, tienen 90 empleados pero parte de su personal aún no cobró marzo.

En el Colegio Bernardo Houssay la situación es aún peor, allí el 85% de su plantilla no abonó la cuota de abril. Allí cuentan con una subvención del 40% pero claro, los sueldos dependen siempre del abono mensual de alumnos.

En tanto que en el Instituto Terciario "Sagrado Corazón", su titular Rodolfo Navas, comentó que tienen un 60% de deudores. Allí optaron por implementar un compromiso de pago, mediante el cual los alumnos se comprometen a abonar los dos meses adeudados el mes próximo. "Aquí tenemos subvención 0 así que dependemos totalmente del pago de cuotas. El servicio se sigue y se seguirá prestando así que es importante que quienes puedan ir poniéndose al día lo hagan porque después será peor", comentó Navas.

Todas las fuentes consultadas coincidieron en que ya agotaron los recursos propios ya sea para abonar sueldos del mes de marzo o para abonar las plataformas virtuales mediante las cuales se transmiten las clases. Otros implementaron nuevos métodos de pago para brindarles facilidad a los padres. La mayoría confía en que los créditos nacionales a Pymes sean un salvavidas aunque sea para pasar este mes.



Esperan respuesta



La mayoría de los colegios privados buscaron un salvataje con los ATP, el Programa de Emergencia de Asistencia al Trabajo y la Producción que lanzó el Gobierno nacional. Como están inscriptos como Pymes, todos esperan respuesta y que les sirva para los gastos de al menos un mes.