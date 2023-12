Hace un año que se animó a ingresar a una academia para aprender a bailar zamba y chacarera, tras superar la timidez que le impedía concretar este sueño. Y fue tanta la satisfacción de poder mantener y fomentar esta tradición que está convencida de que el folclore debe formar parte de la enseñanza escolar para que no se pierda. Es Rocío Naranjo, de 19 años, quien el pasado jueves fue elegida Criollita Veinticinqueña 2023, en el marco del Festival del Carrerito, en 25 de Mayo. La joven también dijo que aprovechará su nuevo rol para fomentar el folclore y las costumbres gauchas, y para ayudar a la gente "más necesitada" de su pueblo.

Aún le cuesta creer que se convirtió en la china más linda de 25 de Mayo. Y acaricia las chapecas (trenzas) una y otra vez para sentir que no está soñando. Es que es la primera vez que participa en la elección de la Criollita y debuta en el Festival del Carrerito junto a la Academia Pilchas Gauchas. "Estoy muy feliz por ser la nueva Criollita y por participar de este festival que forma parte de las costumbre de 25 de Mayo. Con mi familia siempre estuvimos muy ligados a este festival porque amamos la tradición y el folclore. Y porque una de mis hermanas mayores fue también Criollita hace unos años. Yo no me animaba a candidatearme, pero es que es tanto el amor y el respeto que siento por el folclore que decidí participar, ya que es una forma de mantener la tradición. Por eso también creo que el folclore debe enseñarse en las escuelas para que no muera", dijo Rocío.

Previa. La elección de la Criollita Veinticinqueña 2023 se realizó el jueves pasado, en la previa del Festival del Carrerito que arrancó anoche.

En el 2022, el Consejo Federal de Educación aprobó una resolución que estipula la obligatoriedad de enseñar folclore en todas las escuelas públicas del país a partir del año que viene, aunque aún en la provincia no se definió si se aplicará. Es en este contexto que la Criollita sostiene que debería llevarse a la práctica. "No todos los niños tienen recursos para pagar una academia. Y si bien hay lugares donde se les enseña folclore gratis, los chicos de zonas más alejadas no siempre pueden acceder. Es por eso que sería muy bueno que se le enseñe en las escuelas para que aprendan desde chiquitos", dijo la joven.

Compromiso y solidaridad son dos de las características fundamentales con las que Rocío pretende cumplir su rol de Criollita. Compromiso para representar su departamento natal "lo mejor posible" en todas las actividades y eventos a los que la convoquen, y solidaridad con la gente más necesitada. "Ahora que voy a ser más conocida en toda la provincia por ser la Criollita, voy a aprovechar esta popularidad para organizar campañas solidarias para ayudar especialmente a los niños de las zonas más alejadas e inhóspitas de 25 de Mayo. Paralelamente voy a continuar tomando clases en la academia y, si Dios quiere y apruebo el cursillo, con el cursado de la carrera de Licenciatura en Filosofía", dijo Rocío.

El festival sigue hoy

Anoche arrancó la 49na edición del Festival del Carrerito, en el departamento 25 de Mayo. La fiesta más importante para los veinticinqueños continuará esta noche con la actuación de Los del Cafayate y Caldenes, con entrada gratis, en la Plaza Santa Rosa.