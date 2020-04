El rector de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Oscar Nasisi, propuso hace unos días que los funcionarios de la institución y los cinco decanos de las facultades realicen un aporte de sus sueldos para crear un fondo de ayuda a los estudiantes más vulnerables y que se ven afectados por el aislamiento obligatorio. Tras un relevamiento, cuatro de los conductores de las unidades académicas dijeron que harán sus contribuciones, pero el modo en que se generó la iniciativa desencadenó distintas reacciones. El titular de Ingeniería, Tadeo Berenguer, habló de una decisión que "no fue consensuada" entre todos y que cada facultad debe atender las necesidades de sus alumnos. Rosa Garbarino, de Filosofía, dijo que informó que con sus autoridades ya vienen haciendo un aporte solidario desde hace cinco años y que van a seguir en esa línea. Raúl García, de Sociales, señaló que ha pedido precisiones, mientras que Roberto Gómez, de Arquitectura, fue en sintonía con la medida de Nasisi.

Nasisi había dicho que los directores de las escuelas preuniversitarias harán el aporte.

La movida no es nueva. Debido al aislamiento obligatorio para prevenir la propagación del coronavirus, los funcionarios del Ejecutivo, del Legislativo y de la Corte de Justicia decidieron hacer un recorte del 30 por ciento de sus remuneraciones para destinar el dinero al fondo que administra el comité de crisis provincial, que a su vez lo utilizará para atender necesidades de salud, seguridad y asistencia social. En el caso de la UNSJ, en un comunicado se difundió que el rector dispuso la creación de un fondo especial "destinado a los estudiantes más afectados por la paralización del empleo informal". En el escrito, Nasisi le pedía "a los funcionarios que lo acompañan en la gestión y a las autoridades de cada unidad académica que acepten la reducción de un 20 por ciento de sus salarios". Sin embargo, en la página oficial de la universidad no habló de porcentajes, destacó que no será una reducción salarial y que no estaba definida la forma de instrumentar la ayuda, ya que una posibilidad era "a través de bolsones de mercadería". Pese a los intentos de este medio para averiguar cómo será el mecanismo, Nasisi no contestó los llamados.

Además de hablar de una decisión inconsulta, Berenguer, que es candidato a vicerrector de Mónica Coca, manifestó que "estoy de acuerdo en la ayuda, pero considero que cada facultad tiene una problemática diferente y hasta no hacer un análisis de la situación, no podemos hacer un fondo sin saber a dónde va el aporte". Resaltó que esta semana van a definir el aporte en Ingeniería y que "la ayuda va a llegar más rápido si cada facultad busca su solución porque si esperamos que la UNSJ integre las necesidades de todas las facultades va a ser difícil". Además, destacó que tendría que haber redistribución de partidas presupuestarias porque "creo que no vamos a solucionar todos los problemas".

Por su parte, Garbarino, que se anotó para el Rectorado, indicó que "las facultades son las que tienen el mejor conocimiento de lo que pasa con sus comunidades" y que, cuando se le consultó por la contribución, respondió que "desde Filosofía hace cinco años que todos los funcionarios vienen haciendo un aporte solidario para ayudar a los alumnos, no docentes, docentes. Lo venimos haciendo como una cuestión normal, sin dar ningún tipo de publicidad".

En cuanto a García, que buscará seguir en Sociales, resaltó que debe haber aclaraciones sobre "cómo se va a manejar y el destino del fondo". Por el lado de Gómez, que tiene el apoyo de Nasisi para sucederlo en el Rectorado, le dio el OK a la medida y que al fondo lo administre la UNSJ.