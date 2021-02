Los tradicionales patios de juegos del Hiper Libertad (Crucijuegos), Patio Alvear (Neverland) y Espacio San Juan Shopping (Playland) permanecen cerrados desde el 18 de marzo de 2020. A 11 meses del inicio de la paralización comercial y productiva que generó la pandemia de coronavirus en la provincia, los locales de juegos para niños continúan con las persianas bajas y más de 30 trabajadores atraviesan una difícil situación.

Mario Montiveros, encargado de mantenimiento del salón Crucijuegos comentó: “Hace más de 11 meses que no podemos trabajar, al parecer no entienden que son 30 familias que no pueden tener un ingreso de dinero. Los ATP nos ayudaron un poco hasta diciembre, pero ahora las gerencias de estos salones de juegos están pensando hasta en cerrar porque no se generan ingresos hace casi un año”, comentó.

Los mensajes de los trabajadores de los patios de juegos se viralizaron en las redes socilitando la reapertura.

Montiveros también destacó que existen otras actividades relacionadas a la diversión de los niños que ya se encuentran habilitadas en la provincia: “Tenemos el protocolo aprobado por Salud Pública y ya ni nos explican por qué no podemos volver. Los salones infantiles están trabajando, los casinos también, incluso los jardines maternales, es inentendible porqué seguimos en esta situación”.

Los trabajadores de las tres salas de entretenimiento infantil formaron un grupo para manifestarse y solicitar el regreso de su actividad, que en otras provincias, se encuentra habilitada desde hace tiempo. “Los Crucijuegos de Santa Fe, Chaco, Corrientes, Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, Posadas y Formosa están abiertos. El Neverland de Mendoza también está funcionando y los Playland de otras provincias ya están trabajando”, comentó Montiveros.

La semana pasada, los trabajadores de los mencionados salones se manifestaron frente al Centro Cívico para solicitar la urgente reapertura de los locales. “Nadie nos dice nada, hace dos meses que nos dicen que están analizando la situación, pero no entienden que todas las actividades son esenciales cuando hay familias que comen de ellas”, finalizó el encargado de mantenimiento de Crucijuegos.

El próximo miércoles, los trabajadores de los patios de juegos de los centros comerciales volverán al Centro Cívico para insistir en el reclamo e interiorizarse sobre la posible reapertura de su actividad.