En dialogo con Radio Sarmiento, el senador nacional Rubén Uñac apoyó fuertemente el proyecto de reforma judicial que lleva adelante el ejecutivo nacional. "Yo me recibí de abogado allá por 1991 y por ese entonces ya existía la necesidad de reformar la justicia federal, pero nunca se hizo. Me parece muy bien que este tema se trate ahora, si la posibilidad se da ahora, pues entonces lo discutamos, no podemos esperar a que esté la vacuna para tratar estos temas", indicó el senador.

Uñac indicó que la Ley vigente vinculada al ordenamiento de la justicia federal data de 1935. "Esto debe tratarse: ¿no surgieron nuevos delitos? ¿no surgieron delitos complejos nuevos? ¿Porqué debemos ir a Mendoza y no podemos solicitar que exista en San Juan una cámara federal de apelación para esas 300 o 400 causas que se apelan en nuestra provincia?", preguntó Rubén Uñac.

Sobre su reciente designación como presidente de la Comisión de Minería del Senado de la Nación, el senador indicó: "Existe una gran expectativa en las provincias mineras. Las tensiones u opiniones encontradas no creo que atenten contra la minería. Estamos hablando de una actividad sustentable y controlada como principio básico. El país necesita dólares y esos dólares van a provenir de la minería. Ya no es minería sí o minería no, es una actividad productiva más como el turismo y la agricultura".