En reconocimiento al primer periódico en Argentina con ideas independentistas, la ‘Gazeta de Buenos Ayres’ -fundada el 7 de junio de 1810 por Mariano Moreno- desde 1938 se celebra en nuestro país en esta fecha el Día del Periodista.

DIARIO DE CUYO solicitó a 9 periodistas del medio sanjuanino que escojan la cobertura de un acontecimiento que dejó una huella en sus vidas. Y en este mosaico de historias, queda reflejado como estos trabajadores están expuestos a experiencias que se convierten en mares de emociones básicas y también a profundas reflexiones. A continuación, las 10 historias:

MARÍA SILVIA MARTÍN / Radio Sarmiento y Canal 8

Sin dudas que la cobertura que más impacto me causó cubrir en mi vida periodística es la toma de rehenes en el Penal de Chimbas en 1999. Sin buscarlo me convertí en parte de esa noticia. Más allá de ese acontecimiento, me genera un profundo placer cuando el dato nuevo y esclarecedor que pueda yo aportar en una noticia, genera beneficio en la gente. Esa es mi adrenalina, me motiva, me impulsa y me permite lograr empatía con el receptor. Es ahí cuando el periodista tiene razón de ser tal, ante una noticia.

ALEJANDRO PELLEGRINUZZI / Diario Huarpe

Han sido muchas coberturas importantes a lo largo de 24 años de oficio. Pero si tengo que elegir una, elijo dos. Una, el conflicto por el agua en las Lagunas de Guanacache, porque inmediatamente generó una reacción en la sociedad sanjuanina e impulsó una acción humanitaria: la campaña solidaria Resistiendo el Olvido Agua y Caminos para Guanacache. Y la otra, el derrame de agua cianurada en la Mina Veladero. Dos coberturas que en materia laboral, demandaron miles de horas de exigencia y rigurosidad periodística. Pero también, por lo que significó en materia medioambiental y social para la provincia.

DOLLY RODRÍGUEZ / Radio AM 1020 Y TELESOL

Todas las coberturas tienen algo especial. Producen en mí siempre intriga, nerviosismo y mucha responsabilidad... Cada testimonio en la calle, cada conferencia de prensa, cada guardia periodística lo hacen especial...

Hubo una situación que me marcó en lo profesional y en lo personal. Todo pasó en octubre de 2013, cuando el ex gobernador José Luis Gioja viajaba desde Valle Fértil a la capital de San Juan, luego de una larga jornada de inauguraciones y reuniones políticas.

De repente se produjo el accidente antes de las 16 hs cuando el helicóptero intentó despegar y fue alcanzado por una ráfaga de viento que lo desestabilizó, se enredó en cables del tendido eléctrico y cayó.

Fue una situación fuerte donde se mezcla las ganas de ayudar y la necesidad de informar.

En palabras es difícil explicar como en una cuestión de segundos podes salir al aire contando lo que ves, con la voz quebrada ante tremenda situación de desconcierto desesperación y tristeza...

VÍCTOR GARCÍA / Diario El Zonda

Una de las notas que me sorprendió hacer fue a principios del año pasado. Entrevisté a una chica de 30 años que había tenido una vida muy dura. Ella es mamá de tres nenas, todas fallecidas. Con esta realidad y sumida en una gran depresión que le condujo al mundo de las drogas. En un estado casi terminal la chica luego de perder su tercer hija cae internada en el Rawson. Luego de esto la llevan al Proyecto María Rosa donde hace su rehabilitación. Estando en proceso de recuperación escribió un libro con historias de mujeres empoderadas reales que la luchan siempre. Se que luego de la nota la chica consiguió trabajo en la Municipalidad de Rawson.

Lo que más me sorprendió de la nota fue la entereza y la fuerza para seguir adelante. Un ejemplo de lucha. Cuando todo para ella era negro buscó una luz que la llevó adelante.

MARIO CASTRO / Radio Colón y Estación Claridad

Hace 43 años que ejerzo esta noble profesión, periodista especializado en deportes. Durante todos estos años viví acontecimientos relevantes y muy importantes para mi vida. Hay algunos que me marcaron, por distintas circunstancias. Lógicamente el hockey sobre patines me dio conocer el mundo y además me hizo sentir en un momento maravilloso cuando ver ser campeón a nuestra selección. Me pasó en el año 1995, en Recife, Brasil. Mi compañero comentarista era Fabio Garbi. Argentina fue campeón del mundo y allí brilló en su máximo esplendor Panchito Velázquez. En una cancha que no tenía cabinas de transmisión, se trabajaba pegadito a la baranda, sentados en una silla, al aire libre. Pero disfrutamos ver a una gran selección argentina. Y me pasó lo mismo en Reus, España, en 1999. Allí mi comentarista fue mi querido amigo Hugo Rodríguez. Una selección de la mano de José Luis Páez, que había pasado un montón de vicisitudes como problemas con la indumentaria y hasta le faltó alguna cena. Pero se unió ese grupo maravilloso y fue campeón del mundo. Fueron hechos notables para el deporte argentino, para el hockey sobre patines y para mi vida periodística. Sigo agradeciendo a Dios haberme permitido vivir esos acontecimientos y que además me paguen.

NATALIA CABALLERO / Tiempo de San Juan

Una tarde de invierno encontraron el cuerpo de Thalía Recabarren en Zonda. Yo no escribo policiales pero ese 22 de junio de 2016 no había nadie en el diario y me fui a cubrir el femicidio. Llegué unos minutos antes que la madre. Fue durísimo, un cimbronazo, una lanza en el corazón. Era demasiado dolor. El de los padres, el del pueblo. La tristeza se mezcló con una espantosa sensación de desprotección. Si bien yo siempre me definí como feminista, desde ese día algo cambió en mí y hubo un compromiso mayor con esta causa enorme que me trasciende. Desde otra perspectiva, otra cobertura que me marcó fue una en Valle Fértil. Allí conocí a un enfermero que caminó 54 kilómetros para velar a su padre. La historia fue inspiradora, sentí que ese 4 de marzo de 2017 el amor fue protagonista en Sierra de Chávez.

EDUARDO MANRIQUE / Diario de Cuyo

Hacía frío esa tarde, inusual para un 3 de noviembre, aquel del año 1.999. No sería uno más en mi vida ni en las de unos cuantos, al menos para aquellos que esa vez pasamos de la rutina y (en mi caso del anonimato), a un impensado y lamentable protagonismo en uno de los hechos más graves en la historia carcelaria sanjuanina: la toma del Penal de Chimbas a manos de los presos, 26 de los cuales se fugaron con armas y vehículos oficiales al cabo 6 horas de mantener a la provincia en vilo.

Primero tres guardias. Después, un juez, otros dos funcionarios penitenciarios y cinco periodistas que, en teoría, entrábamos a la cárcel para ser garantía de la liberacion de los primeros rehenes, luego de escuchar los reclamos de los cabecillas. Un montaje. Todos caimos cautivos. Todos rehenes. Todos en peligro. Porque en medio del descontrol, yo y ninguna de las víctimas sabíamos cómo terminaría aquel trajín de película, que me impresionaría para siempre. Por el peligro, cierto, cercano, palpable: hubo tiros, uno de los presos llegó a amenazarme, presionándome una punta en las costillas. Por los interrogantes acerca del ejercicio de nuestra profesión, acerca del papel de los funcionarios: no debían habernos hecho entrar. No, porque siempre será más importante la propia vida. Hoy, aquel caótico, tenso y adrenalínico día es una rica anécdota, pero podría no serlo.

JUAN PEREYRA / Radio Sarmiento

En San Juan se suscitaron numerosas marchas durante el gobierno de la Alianza, con Alfredo Avelin al frente. Me tocó cubrir aquellas manifestaciones que comenzaban muy temprano. Desde el momento cero cubría el reclamo de los trabajadores que no cobraban y las versiones de los funcionarios de aquel momento. Y los momentos más fuertes eran cuando se enfrentaban los trabajadores con la policía. Transmitía no sólo para la radio, sino también para emisoras de Mendoza y de Capital Federal. Detrás del móvil o de un árbol, contaba lo que pasaba, evitando las pedradas, los balazos de goma o los gases lacrimógenos, con la mayor intensidad y también con la mayor precisión posible. Los enfrentamientos al ingreso de Casa de Gobierno terminaban con trabajadores, policías y también periodistas heridos. Todas esas situaciones fueron tan tensas como enriquecedoras en el ámbito del contacto con colegas de distintos puntos del país. Fue uno de tantos momentos que me impactaron, tanto por el momento político del país como por la responsabilidad de aquella tarea.

DANIELA PINARDI / Telesol

Sin dudas la mejor nota que me tocó contar fue en las Islas Malvinas. Además de la diferencia entre lo que vi y lo que imaginaba previamente fue por viajar con las personas que habían luchado antes. Fue una experiencia inigualable porque fue conocer la historia contada por los propios protagonistas. Si bien la mente borra los momentos dolorosos, vi los momentos terribles que tuvieron que pasar. Tan sólo el frío y el hambre que pasaron. La impotencia de no poder trasladar cargamentos de alimentos en la turba porque quedaban enterrados y eran el blanco preferido del enemigo. A los ex combatientes, que en ese momento no tenían más de 20 años, les marcó la vida. Y poder contar fue muy significativo para mí porque además soy profesora de Historia. Nos seguirá doliendo hasta recuperar la soberanía. Otro desafío para la cobertura fue desde lo técnico, porque transmitir era complicado y tuve que ingeniármelas con un teléfono y un ‘manos libres’ para generar los contenidos para el canal. Además, algunas historias las escribí, que también planteó otro desafío periodístico. Cuando uno vive y siente lo que está contando, entonces lo puede transmitir de la forma más fidedigna posible.