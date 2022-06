Tras los dichos de la vicepresidenta, Cristina Fernández, el Gobierno nacional analiza traspasar entre 180.000 y 200.000 planes sociales del programa Potenciar Trabajo a la provincias y a los municipios del conurbano bonaerense para terminar con la de los mismos. Ante este contexto, DIARIO DE CUYO hizo un sondeo entre los intendentes para conocer su opinión respecto a la posible implementación de esta medida. Y en cuatro de las comunas más grandes se mostraron a favor de que sean los municipios quienes administren estos beneficios para brindar una mayor transparencia y control.

Armando Sánchez, intendente de Pocito, se mostró completamente a favor de esta medida y con fundamento. Contó que durante la segunda gestión de Joaquín Uñac, en el 2001, ocupó el cargo de director de Producción y Acción Social, área que se encargaba de administrar los Planes Jefes y Jefas de Hogar de entonces. 'Entregamos 274 planes y nos aseguramos que cada beneficiario cumpliera con una tarea a cambio de este beneficio. Se les tomaba asistencia y se les hacía un seguimiento. No se le regalaba nada a nadie, ni a amigos o parientes como suelen hacer los punteros políticos. Y creo que eso hace falta de nuevo, más transparencia y control para que el beneficio llegue realmente a quien lo necesite y sea responsable', dijo Sánchez.

Fabián Gramajo, intendente de Chimbas, también se mostró a favor de la implementación de esta medida, con ansias de que 'esta posibilidad se convierta en certeza' y con el fin de fomentar la cultura del trabajo, ya que considera que los 'planes sociales son un analgésico para la pobreza, pero no la cura. 'Por una cuestión de mayor transparencia y control sería muy bueno que sean los municipios quienes los administren, y para terminar con el accionar de algunos dirigentes sociales que toman a la gente de rehén por su necesidad. Creo que es momento de dejar de dar tanto y hacer. En nuestro municipio tenemos la prioridad de formando y capacitar a los vecinos para que puedan insertarse en el mundo laboral', sostuvo.

Para Rubén García, intendente de Rawson, nadie mejor que los municipios conocen la situación social de la gente y a quienes verdaderamente necesitan de una ayuda. Por eso considera que son estas entidades las que mejores pueden administrar estos beneficios. 'No quiero decir que las organizaciones sociales estén haciendo una mala administración y distribución de los planes sociales, pero los municipios conocen mejor la realidad de su gente por lo que podrían llevar de manera más efectiva esta tarea y, sobre todo, controlar que el beneficiario cumpla con una prestación a cambio de recibir este beneficio económico', afirmó el funcionario.

El intendente de Capital, Emilio Baistrocchi, se abstuvo de opinar sobre el tema hasta tanto se oficialice el mismo.

Por su parte, el de Santa Lucía, Juan José Orrego, dijo que apoyaría esta medida, a pesar de que hasta el momento no se conocen mayores detalles de la movida que haría el Gobierno Nacional. Por el contrario, su par también de las filas de la oposición, el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, dijo que no puede apoyar algo que desconoce y a lo que considera 'una medida del Gobierno Nacional para sacar rédito político'. 'Creo que no saben resolver un problema que ellos mismo crearon y por eso quieren traspasar el problema a otros. No puedo opinar si es positivo o no que los municipios administren los planes sociales porque desconozco que implica administrarlos. Si estoy de acuerdo que hace falta una reestructuración en la aplicación de estos beneficios, pero no puedo asegurar que lo mejor sea que los municipios se hagan cargo', dijo Martín.