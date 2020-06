Cristian Burgoa superó sus expectativas. Si bien está acostumbrado a que cientos de personas participen de los eventos deportivos a motor que organiza en la provincia, nunca imaginó que lograría también una convocatoria exitosa en las actividades solidarias que se puso a organizar en plena pandemia. En sólo cuatro días logró recaudar comida, ropa y demás elementos de primera necesidad para ayudar a 10 familias de la comunidad boliviana que viven en el callejón El Bosque, en Pocito. Dijo que la felicidad que sintió al ayudar a estas personas sirvió para aliviar en parte el dolor de no ver personalmente a sus hijos desde que arrancó la cuarentena, incluso a Mateo, que nació en plena pandemia.

"Todos la estamos pasando mal con la cuarentena, pero debemos reconocer que hay quienes están mucho peor que otros".

Burgoa dijo que no recuerda cuántas travesías en moto, cuatriciclo y auto organizó en San Juan, pero que ninguna iguala en emoción y adrenalina a las que hace para ayudar a las personas más necesitadas como la que hizo en mayo para ayudar a estas familias bolivianas que viven en extrema pobreza. "Martina Pastor, la hija de un piloto sanjuanino, me contó de estas familias y de inmediato organicé la ayuda. En cuatro días conseguí reunir un poco de todo, hasta pan, para llevarles. Fuimos a hacer la entrega con algunos pilotos y fue una experiencia reconfortante por llevar algo de alivio. No me puedo olvidar la imagen de una mujer que vino descalza y con su hijo en brazos a recibir la ayuda", dijo.



La angustia también forma parte de la vida de Burgoa. Por la cuarentena no sólo no puede organizar eventos deportivos, su medio de subsistencia, sino tampoco ver a su esposa y 3 hijos. Cuando arrancó el aislamiento él volvía de un viaje de Valle Fértil y, por razones de prevención, decidió quedarse en casa de sus padres para hacer la cuarentena. Luego decidió quedarse también para cuidarlos a ellos. "Aún no conozco personalmente a Mateo, que nació el 7 de mayo, pero prefiero soportar la pena por esto antes de exponer a mi familia a cualquier peligro. Sé que el reencuentro va a ser tan inolvidable y emocionante como lo es el ayudar a los demás", sostuvo.



Mientras tanto, Burgoa organizó otra campaña solidaria junto a los pilotos sanjuaninos. Fue para ayudar a las familias de Casas Viejas, en Caucete.





Sumar colaboración



La Agrupación San Juan Sobre Ruedas, a la que pertenece Cristian, seguirá con campañas solidarias. Contacto: 2644734039.