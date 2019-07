Movimiento inédito. El dique Cuesta del Viento fue una de las estrellas de la previa del eclipse. Los turistas no pararon de fotografiarse en el paisaje sanjuanino.

El eclipse total de Sol se palpitó desde primera hora de ayer. Las Oficinas de Turismo de Jáchal e Iglesia atendieron sin parar. ¿Cómo hago para llegar a Mogna? ¿Cuántos kilómetros hay desde Rodeo a Bella Vista? Y ¿Saben de algún lugar para pasar la noche?, fueron algunas de las preguntas que hicieron los turistas que llegaron a estos departamentos para disfrutar del eclipse, que se vivirá esta tarde. Y, a pesar de que la mayoría pisó suelo sanjuanino para disfrutar el fenómeno astronómico, casi todos aprovecharon la previa para recorrer los departamentos y conocer distintos rincones de San Juan. En este contexto, Bella Vista y el dique Cuesta del Viento se volvieron las estrellas de esta jornada.



En Jáchal los alrededores de la plaza departamental tuvieron un color distinto. Los turistas de varios países y provincias le pusieron un poco de calor a la mañana, que fue bastante fresca. A tal punto, que las esquinas en las que el Sol se hizo sentir con mayor intensidad estuvieron llenas de personas que miraron los folletos o consultaron con los GPS cómo llegar a tal o cual lugar. Y no sólo, los visitantes se mostraron interesados por el eclipse, sino que los jachalleros también sintieron curiosidad por el fenómeno. Es por esto que la Oficina de Turismo del departamento estuvo llena de gente durante toda la jornada. +Vine temprano para consultar los precios de los pasajes para ir hasta Mogna y ahora vuelvo para comprarlos, para ir con mis dos hijas. No nos perderemos el eclipse por nada en el mundo+, dijo Vicenta Lobos, una jachallera, mientras que los turistas hasta acamparon en motorhome, en las calles de San José (ver aparte). En este departamento los carteles de comerciantes que vendían lentes para ver el eclipse y hasta remeras con imágenes de San Juan fueron moneda corriente.



En Iglesia la postal no fue muy diferente. La Oficina de Turismo, que está frente a la plaza de Rodeo, atendió sin parar. Ahí, los visitantes recibieron folletería y mucha información sobre los distintos puntos turísticos. Y mientras muchos consultaron que rinconcito pintoresco visitar, muchos otros recorrieron kilómetros para llegar hasta Bella Vista para conocer el predio donde hoy se verá el fenómeno astronómico. En esta localidad la fiesta de hoy, ya se dejaba ver ayer. El entusiasmo de los vecinos hizo que fueran al predio hasta en burro, e incluso muchos caminaron durante más de 45 minutos para mirar cómo cientos de obreros trabajaban para levantar carpas, armar escenarios y hasta instalar decenas de generadores eléctricos. Y, mientras ellos disfrutaron de este evento extraordinario, los turistas recorrieron todo y alabaron los paisajes de este departamento. +No me imaginaba que esto era lindo. Nos quedaremos unos días en Bella Vista+, dijo Rachael Gpldberg, que llegó desde California, en EEUU.

Muchos vecinos de Bella Vista y hasta turistas observaron los preparativos en el predio iglesiano.

El clima



Para hoy se aguarda una jornada prácticamente despejada de nubes en la mayor parte de la provincia. En el Gran San Juan, el cielo estará algo nublado (menos del 50% del cielo cubierto).



El transporte



Para ir al predio Costanera, las líneas de transporte urbano 8 y 33 son las indicadas (se abona con SUBE). Para ir a Bella Vista, un ómnibus (Valle del Sol) sale a las 9. Costo ida y vuelta 700 pesos.

Emprendedores locales

Los cerveceros de Bella Vista





Rodolfo Luna y Agustín Básquet son sanjuaninos. Viajaron hasta Bella Vista para promocionar una cerveza artesanal que comenzaron a hacer hace aproximadamente un año. "'Yo soy panadero y mi amigo es metalúrgico. Hace un tiempo empezamos con una cerveza artesanal que se hace en poca cantidad y que es muy rica. Quisimos aprovechar este evento para promocionarla'', dijo Rodolfo que además hizo rosquitos y maicenitas para venderles a los turistas. "'Tuvimos un grupo grande de gente de Canadá y varios llevaron cerveza. Para nosotros es un placer poder ofrecer este producto que es hecho cien por ciento en San Juan'', agregó Agustín y comentó que la primera premisa que se pusieron cuando decidieron viajar hasta Bella Vista fue no aprovecharse de los precios de sus productos. Los sanjuaninos montaron el puesto de venta en la casa del tío de Agustín.

Desde Buenos Aires, en casa rodante

Auténticos aficionados a la astronomía



Almorzaron mirando el dique Cuesta del Viento. Disfrutaron el aire libre y se relajaron en medio del silencia de Rodeo. Así, Estela y Germán Fernández disfrutaron de la previa del eclipse total de Sol. La pareja llegó ayer desde Buenos Aires para observar el fenómeno. Son aficionados a la astronomía y comentaron que durante el verano recorrieron Calingasta y cuando fueron al observatorio El Leoncito se enteraron del eclipse de hoy. "'Cuando nos comentaron de este eclipse se nos metió en la cabeza volver a San Juan y acá estamos'', dijo Estela y comentó que viajaron en una casa rodante para poder disfrutar al máximo de estos días de descanso. "'Mi esposo es el amante de la astronomía. Trae telescopios y está muy preparado para disfrutar del eclipse. Esperamos vivir un día hermoso'', dijo la mujer.

Brasileños expectantes

El sabor de la primera vez

Sorprendidos por la belleza de San Juan y disfrutando de los paisajes de la provincia, Gabriel Vanini y Caroline Lucena llegaron desde Florianópolis, Brasil para ver el eclipse total de Sol en la provincia. Escapando de la locura de Brasil, en medio de Copa América, los brasileños comentaron que prefirieron venir a disfrutar del Sol, antes que ver fútbol. "'Nos gusta viajar y disfrutar de los paisajes'', dijo Gabriel y comentó que si bien no son científicos los atrajo mucho la idea de pasear y poder ver por primera vez un eclipse. Al llegar a Iglesia, por el camino que une Jáchal con Rodeo, los brasileños contaron que están en San Juan desde hace unos días y que pasaron por San Agustín de Valle Fértil. Gabriel y Caroline dijeron que se iban a hospedar en Bella Vista, donde harán la observación del evento astronómico.



Rosarinos, a la ruta

Un viaje con sabor doble



Susana y Elio Budai son de Rosario, Santa Fe y llegaron a Jáchal con dos objetivos: disfrutar el eclipse total de Sol y estrenar el motorhome que compraron en los últimos meses. Tienen 80 y 79 años, respectivamente y están cumpliendo uno de sus sueños. "'Nos cansamos de los aeropuertos y decidimos comprar esta casa rodante. Hace muchos meses que venimos planeando este viaje, para no perdernos el eclipse, que dicen será muy lindo'', dijo Elio y comentó que estaban esperando que llegara una pareja de amigos desde Buenos Aires. "'Vinimos hasta con el perro'', dijo Susana mientras abrió la puerta del motorhome y mostró que tienen hasta televisor para disfrutar la estadía. Los santafesinos comentaron que iban a pasar la noche en la el corazón de Jáchal, frente al edificio municipal y que a primera hora de hoy y viajarán rumbo a Mogna para disfrutar del histórico fenómeno astronómico.

Para informar. En las oficinas de Turismo de los municipios hubo cartelería, folletería y mucho personal que orientó a los turistas que llegaron para ver el eclipse.

El encuentro entre gente de Bella Vista con extranjeros despertó la mutua curiosidad por cuestiones culturales.

El eclipse en números

8 Sitios públicos para observar el eclipse en la provincia. Predio Costanera (Chimbas), Bella Vista (Iglesia), San José y Mogna (Jáchal), Chucuma y San Agustín (Valle Fértil), Villa Nueva (Calingasta) y Ceferino Namuncurá (San Martín).



5 Puntos también privilegiados de observación, aunque no habrá actividades extras: autódromo El Villicum (Albardón), Vallecito, Bermejo, y Marayes (Caucete) y el parador Talacasto (Ullum).



360 Millones de pesos será el impacto económico en la provincia por el movimiento turístico que generará el eclipse, según estimaciones oficiales de la Provincia. El 90% de la plaza hotelera estará completa.



4.500 Turistas de otros países son los que estarán hoy en la provincia, según estimaciones de las agencias de viajes. Estados Unidos, Europa occidental, Japón y China, los más numerosos.



17,40

Será la hora crucial, el momento en que el eclipse de sol será total. Variará entre 20 segundos en Caucete y 2m30s en Bella Vista. En Chimbas, 56s. En Marayes, 2m24s. En Talacasto, 2m12s.

50 Son los miles de lentes especiales para ver el sol, serán los que reparta el Ministerio de Turismo en los 8 sitios escogidos donde se realizará también otras actividades.