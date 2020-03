"Si somos responsables y cumplimos con esta cuarentena, lo que se espera es que la próxima semana tengamos una meseta y no aumente el número de casos", dijo Mónica Jofré, a cargo del área de Epidemiología de Salud Pública, en su ya habitual conferencia de prensa diaria. De esta manera, generó un marco de optimismo en plena crisis, que de todas maneras tiene una contraparte. Y es que así como indicó que el aislamiento social será clave para aplanar la curva de casos también le puso fecha al pico de contagios en caso de que eso no suceda: "Si no cumplimos la cuarentena vamos a tener un pico entre la semana que viene o la otra".



De acuerdo a la especialista, la estimación surge en base a un análisis epidemiológico tras la aparición del primer caso comunitario de coronavirus en el país, que le dará paso a otros. "Se está evaluando que en otras provincias empiece la transmisión autóctona. Es por eso que si no cumplimos con la cuarentena, desde el punto de vista epidemiológico-sanitario esperamos tener un pico la semana que viene o la otra", destacó Jofré.



Por eso insistió en cumplir con las medidas decretadas por el Gobierno nacional para evitar salir de casa, la acción más poderosa que hoy tiene la población para evitar la propagación del virus.



También dijo que será fundamental para aplanar la curva de casos que los sanjuaninos que llegaron del exterior no rompan la cuarentena.



"Para los que vienen del exterior, la obligación es clara, deben cumplir con el aislamiento en sus casas o, desde el domingo, en los lugares dispuestos por el Gobierno provincial", indicó.



En ese sentido, la funcionaria informó que arribaron entre 30 a 40 sanjuaninos y que fueron distribuidos en diferentes hoteles. "Les hicimos el control correspondiente y si alguna de esas personas presenta cualquier síntoma se activará el protocolo de coronavirus", apuntó, por lo que serán retirados de su lugar y aisladas en un centro de salud público o privado.



Por su parte, dos casos que estaban en estudio dieron negativo de Covid-19 (una mujer que había llegado de Estados Unidos y otra de Chile). Y de los cuatro casos sospechosos, todos están estables y presentan buena evolución.

Respiradores

100

Respiradores hay en la provincia, entre la parte pública y privada, informó Salud Pública. Hay gestiones para conseguir más, mientras que Nación pretende comprarle 1.500 a China.

Más aislados, pero sin positivos

El parte que emite día a día Salud Pública mostró ayer un leve aumento en la curva de pacientes que se encuentran aislados, aunque aún sin casos positivos de Covid-19. Hasta ayer a las 18,30 había 524 personas aisladas, mientras que 340 pacientes ya cumplieron con el aislamiento.

Aún sin fecha para hacer acá los análisis

En el país comenzó la descentralización del Instituto Malbrán para hacer análisis de Covid-19, con 18 centros distribuidos en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco y Tierra del Fuego. En San Juan, en tanto, aún no hay fecha para hacer testeos locales, más allá de que todo está avanzado para poder concretarlos.



"La prioridad la tienen las provincias que tienen casos positivos", insistió Mónica Jofré, desde Epidemiología, para agregar que de momento es imposible establecer una fecha para realizar análisis pues faltan reactivos y elementos que debe enviar Nación. "De todas maneras nosotros seguimos trabajado para tener el laboratorio habilitado y que nos permita hacer análisis de muestras. Se requieren ciertas normas de calidad y personal capacitado, que ya lo tenemos. También establecimos que el hospital de referencia será el Rawson. Pero somos una provincia sin casos positivos aún, por eso las autoridades de Nación por ahora avanzan en otros lugares", recalcó la funcionaria.