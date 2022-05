Luego de algunos retrasos impensados, en Iglesia vuelve a ganar espacio el proyecto para concretar el camping de Cuesta del Viento, en el llamado Bajo Presa. Es que la municipalidad está a paso de obtener la concesión del predio y en paralelo estiman que el mes próximo podrán llamar a licitación para construir la primera etapa del complejo recreativo, que pretende ser una de las grandes atracciones turísticas del próximo verano.

"La firma de la concesión del lugar, que será por un periodo de 20 años, saldrá en cuestión de horas. Este es un paso muy importante porque ya podremos trabajar de lleno en el Bajo Presa. Hasta ahora teníamos un permiso provisorio de Recursos Energéticos, que nos había habilitado para hacer trabajo de limpieza, regar los árboles que se estaban secando y desarmar unas estructuras que finalmente no pudimos aprovechar. Pero ahora ya podremos disponer nosotros de todo el predio", indicó el intendente de Iglesia, Jorge Espejo.

En la zona del camping, el río está controlado porque el agua va al parador del dique. Por eso dicen que es seguro.

Además de esta instancia clave, hay otra fundamental que durante los últimos meses fue avanzando por su lado. Se trata del proyecto arquitectónico del complejo que, según adelantó Espejo, ya tiene su pliego casi listo. "Si todo avanza como pensamos, entonces el mes que viene llamaremos a licitación", aseguró.

El camping de Cuesta del Viento se construirá donde estuvo el obrador de la empresa Paolini, en una zona conocida como Bajo Presa. En el lugar hay un pequeño bosque, mientras que de un lado está la montaña y del otro, el río; mientras que un poco más allá aparece el embalse del dique. El complejo recreativo tendrá quinchos, parrilleros, confitería, sanitarios, estacionamiento y zona de acampe; a la vez que en una segunda etapa quieren construir una ola artificial y una tirolesa.

"Una vez que esté listo el pliego de licitación tendremos el presupuesto definitivo. Cuando en 2021 empezamos a trabajar en la iniciativa manejábamos un estimado, pero ya no será la misma cifra por los efectos de la inflación. No obstante, lo que no cambiará es que la obra será financiada con fondos municipales", apuntó Espejo.