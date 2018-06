En el final de la entrevista con Luis Novaresio, Valeria Bertuccelli se despidió diciendo que esperaba unas “disculpas” por parte de Da­rín para “estar más tranquila”. Y este miércoles en Intrusos el actor decidió salir al aire y no solo pedir discul­pas sino que además contó su ver­sión de lo que pasó.

“Cuando una mujer declara algo, una incomodi­dad, un destrato, como ella dijo, que es un término bastante duro, porque el destrato habla de aban­dono, de ninguneo, y yo nunca la abandoné, pero cuando una mujer declara eso, no desde ahora, desde siempre, hay que prestarle atención, por algo lo dice. Que yo no esté de acuerdo con muchas cosas que di­ce no quiere decir que no haya que prestarle atención. Por eso si ella sintió en algún momento un mal trato de mi parte yo le pido discul­pas. Quiero que esté tranquila, que su alma se calme y si es eso lo que ella quiere entonces yo le pido dis­culpas. La vi muy mal en la nota, atormentada y eso me hizo muy mal, no pude dormir”, dijo.

El ac­tor aseguró que él nunca maltrató ni abandonó a Bertuccelli aunque admitió que tuvieron diferencias en la obra. “Nosotros tuvimos de­sinteligencias que son normales. Nunca la maltraté, más allá de lo que ella pueda decir. Ella habló de destrato, que es abandono, yo nunca la abandoné. Nunca la mal­traté, al menos no a conciencia, no de manera voluntaria”, contó.

Da­rín se mostró dolido porque Ber­tuccelli era su amiga, no solo ella, sino toda su familia. “Yo siempre tuve ganas de hablar con ella, tam­bién con él, con Gabi, (NdeR: Vi­centico, el marido de Bertuccelli) pero siempre tuve miedo de que no me atienda, que lo tome a mal. No lo hice y es probable que haya sido un error. Pero siempre hay tiempo de recuperar a una amiga”, cerró Darín.

Uno de los temas que más le dolió al actor es que Bertuccelli sienta que él había inventado la versión de que ella se había enamorado de él para justificar la salida de la obra y ocultar el maltrato. "Lo que más me dolió es que piense que yo estaba detrás de la versión que decía que ella se había enamorado de mí. Por favor, como pudo pensar eso y terminar creyendo esa versión. Yo no quiero defenderme, simplemente sí pedirle disculpas para que ella se tranquilice y quiero que Valeria salga de esa confusión que tiene", contó.