Mientras era llamativo el movimiento vehicular y de personas en la Diagonal Sarmiento, la calle principal de la ciudad de Caucete, habitantes de Bermejo, otra localidad del departamento, reclamaron vivir una situación de desamparo por el aislamiento.



Anteayer, ya anochecía en los alrededores de la plaza Manuel Belgrano de Caucete y el panorama brindaba un escenario muy lejano al de cuarentena. Un comerciante de la zona, Ariel Algañaraz, aseguró que si bien hubo más gente por lo que se habilitó el pago de jubilaciones y asignaciones, él no apreció en estos días una disminución de gente circulando en la zona.



En la plaza Jonatan Díaz y Diego Riveros, son dos de una decena de personas que esperaba el colectivo de las 20 que los llevará de regreso a El Encón. Díaz afirmó que viajan a Caucete una vez por mes para cobrar una asignación y comprar mercadería y que estuvo desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde haciendo cola para cobrar.



Cecilia Alé, empleada de comercio, opinó que la gente no toma conciencia y que los operativos de control necesitarían revisarse. "Yo viajo desde Santa Lucía para trabajar. Hoy me pararon tres veces en la ruta. Sí, tres veces. Y acá la gente viene hasta con niños a comprar porque no hay ningún control", señaló.



En tanto, Bermejo está prácticamente sin actividad por la ausencia de promesantes a San Expedito. Y algunos de sus habitantes reclamaron mayor atención del Estado: "El centro de salud está abierto solamente una vez a la semana y si hay una emergencia tenemos que pedir a la Policía que llame o por Whatsapp a un conocido en Caucete, porque no hay señal telefónica. Simplemente no podemos llamar al 107", afirmó Jonathan Aguirre.



Norma Ibañez agregó que el pueblo está prácticamente paralizado. "Pensé en hacer pan y semitas para tener algo de dinero, pero acá están todos amasando. No podemos ir tampoco a Caucete por los controles y esperamos que alguien nos venga a decir cuándo y cómo salimos de esto. Estamos igual que cuando dejó de pasar el tren y Bermejo quedó en el olvido", comparó.

Testimonios

JONATHAN DÍAZ - Encón

"A uno le da temor venir a Caucete porque se puede contagiar, pero había que cobrar y comprar la mercadería para el mes. La verdad, a comparación de los meses anteriores que vine, no veo ninguna diferencia. No parece que haya cuarentena en este tiempo".

ALBERTO QUIROGA - Bermejo

"Faltan cosas importantes, como por ejemplo pasto para los animales o que esté siempre abierto el centro de salud, y hay muchos que no pueden acercarse a Caucete. Además, muchos puesteros vienen a Bermejo para comprar lo que necesitan para vivir".

BLANCA BELLI - Marayes

"Gracias a un amigo que viajó a la ciudad y nos hizo el favor de pagar el seguro de la camioneta, mi esposo pudo viajar para poder comprar las cosas elementales. Somos 36 familias que esperamos que esto pase. Estoy aprendiendo a usar el teléfono para informarme".

Calingasta

La actividad es matutina

Comité de crisis. En Calingasta trabajan en la atención a aislados y en dar charlas preventivas

Si bien en los primeros días de la orden de cuarentena se apreció cierta resistencia de los más jóvenes a cumplir con la medida de salir de los hogares sólo por comprar alimentos o medicación, en las distintas localidades de Calingasta reina en estos días también un acatamiento prácticamente absoluto a la medida, como en los otros departamentos turísticos de la provincia.

Solamente por la mañana hay cierta actividad, que se circunscribe a las personas que realizan las compras de artículos necesarios. Además, al disminuir el arribo de proveedores mendocinos, es menor el suministro de verduras.

Según el último informe emitido por el comité de crisis de ese departamento, que encabeza el intendente Jorge Castañeda, los aislados en Barreal son 28 ( 5 cumplieron con el aislamiento), en Tamberias son 4 y en Calingasta, 43 (13 cumplieron con el aislamiento). Hay 12 personas detenidas por incumplir el aislamiento preventivo y obligatorio.

"La gente aceptó las medidas, además que hay un estricto control policial. La preocupación para muchos es en el tiempo que transcurrirá para que se reactive la economía", afirmó Perla Lavin, administradora de un complejo de cabañas.

Sarmiento

El control no da abasto

Salen. En los alrededores de la plaza de Media Agua es donde la gente continua saliendo.



Gran parte de Sarmiento no logra todavía tomar dimensión del riesgo de la pandemia. A diferencia de otras departamentos alejados de la capital, en el Sur sanjuanino aún cuesta respetar el aislamiento social y obligatorio, sobre todo en Media Agua donde es común ver mucha gente en los alrededores de la plaza.

Los vecinos cuentan que en la mañana y el mediodía se da el pico de concurrencia tanto en los almacenes, la farmacia y la zona del cajero automático. Después, ya entrada la tarde-noche, todo el mundo permanece adentro de sus casas por los estrictos controles que realiza el personal policial de la Comisaria 8va. Precisamente desde allí también brindaron información y se mostraron preocupados porque aún con el paso de los días, la gente continúa sin tomar conciencia. A ese destacamento policial llegan por día alrededor de cinco detenidos por violar las normas del aislamiento. Un efectivo contó que el primer día de la cuarentena ingresaron 16 detenidos por estar tomando bebidas en la vía pública.

En los distritos alejados sí se respeta la cuarentena al máximo. En esos pueblos la gente sí entiende la gravedad de la situación que se vive por estos días y acatan las normas como debe ser.