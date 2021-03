Limpieza. Muchos municipios trabajan en la limpieza de las acequias, sobre todo luego de las lluvias. Esto es para evitar los criaderos de Aedes aegypti.

El 1 de junio pasado se detectó en San Juan el último caso de dengue, sin embargo el Ministerio de Salud y los municipios no dejaron de trabajar en la prevención de esta enfermedad. Según Liliana Salvá, directora del Programa Provincial de Vectores, esto dio buenos resultados porque hasta la actualidad no se detectaron nuevos casos de esta enfermedad. "Pero no debemos relajarnos y en marzo tenemos que estar más atentos", dijo la funcionaria y explicó que "marzo es el mes más peligroso" porque crece la población del Aedes aegypti, ya que es la temporada de reproducción del mosquito.

En 2020 marzo fue el mes más duro para la epidemia de dengue en Argentina. En San Juan hubo cerca de 100 casos autóctonos y unos 15 exportados. "En la provincia se produjo -en marzo del año pasado- el brote con muchos casos autóctonos", dijo la funcionaria y explicó que si bien la provincia está mejor parada que hace 12 meses, no hay que dejar de trabajar en prevención.

"Por qué marzo, se preguntarán. Primero tenemos que tener en cuenta que el ciclo normal del mosquito hace que en marzo haya mayor población -es decir más reproducción-, sobre todo post lluvias como las que tuvimos. Esto también influye en que proliferen los criaderos y aumente el riesgo", resaltó. En cuanto a la ausencia de casos positivos de dengue dijo que la pandemia de coronavirus influyó mucho. "Este año gracias a la poca movilidad de gente no hubo personas que llegaran con dengue y que pudieran desencadenar casos autóctonos. Hay que cuidarse porque en La Rioja -el año pasado fue de donde llegaron muchos casos positivos- tienen 29 casos autóctonos y otras provincias están con circulación viral de dengue. Tenemos que evitar que en San Juan aparezcan más casos", dijo.

CLAVES