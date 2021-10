Otra causa por malapraxis en el Hospital Rawson salió a la luz, luego de que la protagonista tomara coraje para contar lo que "sufrió" en el parto de su primer hijo, quien tras 23 días falleció.

Nadia Barrionuevo (26) todavía recuerda con mucho dolor lo que le ocurrió en el trabajo de parto y cuando dio a luz a Lorenzo, su primer hijo junto a su pareja de más de 8 años Carlos Narváez (30). Con angustia asegura que sufrió "violencia obstétrica" y que por mala praxis de los médicos, su bebé nació "sin vida".

El 6 de junio, Nadia fue hasta el Hospital Rawson porque había cumplido 40 semanas de gestación y pensaba que ya era hora de que Lorenzo naciera pero su doctora la envió nuevamente a casa, ya que estaba todo bien y le comunicó que volviera dentro de una semana. Así fue, llegó el domingo 13 de junio, con 41 semanas y tras dejarla internada, le hicieron la maniobra de Hamilton, que consiste en despegar del útero el polo inferior de la bolsa amniótica, con el fin de inducirle el parto.

Lo que debía haber sido un hermoso momento se convirtió en una película de terror para Nadia y Carlos. "Luego de que me manosearan todos porque todos venían a hacerme tacto, rompí bolsa y un médico me dijo que no era así que se trataba del tapón mucoso. Las enfermeras le dijeron que sí había roto bolsa y me dejaron ahí", expresó.

Sola, sin poder tener la contención de su marido, asegura que cuando la ingresaron al quirófano le pidieron que apoyara un pie en un banquito y que comenzara a pujar. Luego la apoyaron en una camilla y también le pidieron que hiciera fuerza. Además, le ordenaron que camine para estimular las contracciones y así culminar con el parto. "Me pidieron hacer de todo. Hasta que en un momento, un médico pidió que nos apuráramos porque tenía que ocupar el quirófano para hacer una cesárea", agregó.

En ese ambiente, Nadia estaba con contracciones, con mucho dolor y con la desesperación de que su bebé naciera. La llevaron caminando hasta otro quirófano y allí, según las declaraciones de la mamá de Lorenzo, la historia empeoró: la recostaron y entre al menos tres profesionales de la salud con sus antebrazos se le colocaron encima y le practicaron la maniobra de Kristeller, que consiste en hacer presión sobre el fondo uterino en el período expulsivo, pero Nadia cree que ese fue el momento en el que lesionaron a su bebé.

"Después de pujar varias veces sentí que algo se cortó y ahí salió Lorenzo. Estaba morado y no lloró nunca. Nunca se despertó", dijo apenada.

Nadia cuenta que Lorenzo nació el 14 de junio a las 11.53, casi un día después de haber ingresado al Hospital Rawson. En ese momento lo intubaron y en Neonatología, mediante una ecografía, detectaron que tenía un hematoma en el hígado que le había producido una hemorragia.

Lo operaron el 15 de junio y su estado no mejoró. Compungida, Nadia relata que "me dieron pocas probabilidades de vida pero nos aferramos como padres a un milagro". El cuerpito de Lorenzo no soportó más y el 7 de julio falleció. El acta de defunción indicó que fue por una falla multiorgánica.

La denuncia

Nadia había contado a sus seres queridos lo que había vivido y luego de que ningún médico le pudiera explicar cómo se produce un hematoma de higado adentro del vientre, siendo que todo estaba bien, decidió el 6 de julio hacer la denuncia por mala praxis.

La investigación de la causa está a cargo del fiscal Francisco Micheltorena, quien se presentó en el nosocomio de Capital cuando fue notificado por la muerte del bebé.

"A mi, en Neo, me dijeron que Lorenzo tuvo asfixia perinatal porque cuando me estaban apretando la panza entre varios, lo estaban ahorcando a él. Por eso es que pedimos que se investigue porque el hematoma seguro que se lo hicieron en ese momento de tanta presión", reclamó Nadia.