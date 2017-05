En 5 años, las denuncias al 102 por violencia contra niños aumentaron casi 8 veces. En 2012, la Dirección de Niñez recibía en promedio 19 denuncias mensuales, mientras que ahora son cerca de 140. Marcelo Bartolomé, el director de Niñez del Ministerio de Desarrollo Humano, dijo que la mayoría de las veces los que denuncian no son los padres de los niños sino los abuelos o tíos. Este dato salió a la luz tras el caso del niño que ayer permanecía internado por una supuesta golpiza de su papá.



El domingo, un nene de 3 años terminó con la vejiga rota a causa de un fuerte golpe, y la principal sospecha de los pesquisas policiales y judiciales es que su padre, de 24 años, fue el responsable de esa lesión porque era el único que estaba con el niño cuando se lastimó.

Tras esta noticia, desde la Dirección de la Niñez comentaron que en la provincia reciben en promedio 400 llamados al 102. De ellos, unos 140 son por violencia contra niños. Este dato, comparado con el que dieron desde esta misma repartición durante el 2012, significa un aumento del 637%. Si bien, desde Niñez, no tienen datos certeros del porqué de esta importante suba, Bartolomé dijo que ellos estiman que puede ser porque la gente está más concientizada y se anima a denunciar estos casos, pero no lo pueden asegurar. ‘Desde hace varios años vemos que el 35% de los casos, aproximadamente, son por violencia‘, dijo y explicó que la negligencia y el abandono también entran en el rango de violencia. En cuanto a la procedencia de las denuncias, dijo que, sin tener el dato estadístico, la mayoría de los llamados los realizan los vecinos de los niños, los tíos o los abuelos. ‘Hace años que la cantidad de denuncias al 102, en general aumenta, pero desde el año pasado no hubo un gran incremento. En 2016 recibíamos unas 380 llamadas por mes por distintas causas‘, agregó Bartolomé y dijo que una de las deudas pendientes de la provincia es tener estadísticas finas que digan con exactitud cuántos casos de maltrato contra los niños hay. Para esto están manteniendo reuniones con la Dirección de Estadística de la Provincia.

Recuperación 30 días, al menos, es lo que le llevará al nene de 3 la recuperación. Es que tuvo que ser operado por la grave lesión que tuvo en la vejiga, tras una golpiza.



Otros casos



Noviembre de 2013



El caso de Camila Brusotti fue un emblema para la provincia. La nena llegó a un sanatorio privado golpeada. Su mamá dijo que había caído de un caballo, sin embargo tras la denuncia de los médicos admitió que su padrastro la golpeó y que ella mintió porque estaba amenazada. Actualmente ambos están detenidos por el ataque que le dejó a la niña secuelas de por vida.





Mayo de 2014



Yutiel Castro fue duramente golpeado y murió. El niño llegó al hospital con marcas de nudillos en su rostro, el hígado desgarrado y hematomas en su estómago, entre otras lesiones. Por este caso fueron sentenciados los hermanos Flores. Uno de ellos era la pareja de la mamá de Yutiel. Todos vivían juntos. La madre del nene estuvo detenida, pero antes del juicio murió en un accidente.



Julio de 2015

Un bebé de 5 meses llegó al centro de salud Báez Laspiur, de Chimbas, junto con su mamá. La mujer dijo que el niño se había caído, pero los médicos no le creyeron y constataron varias lesiones. El caso fue denunciado y el niño quedó en manos del Estado. Tras averiguaciones descubrieron que a la mujer ya le habían quitado 7 chicos por maltrato y por abandono.





Agosto de 2016



Una mujer de 22 años quedó detenida después de que llegara con su hijo golpeado al hospital de Pocito. El niño quedó bajo resguardo de la Dirección de la Niñez, pues presentaba lesiones. Un médico certificó que la criatura tenía una fractura de cráneo. La mamá fue la primera sospechosa, aunque algunos familiares trataron de desvincularla diciendo que tenía un retraso madurativo.