A partir del lunes se abre una nueva etapa en la actividad comercial en la provincia porque no habrá, como ahora, restricciones para comprar según la terminación del DNI, los mayores de 60 años podrán hacerlo también libremente e incluso los menores podrán ir acompañados por un mayor, según confirmaron ayer fuentes oficiales. La nueva modalidad, dentro de una nueva fase del aislamiento social, demandará una mayor circulación de colectivos, según adelantó ayer Raúl García, vicepresidente de la Asociación del Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP).

Hasta ahora, desde la autorización oficial para que los comercios pudieran volver a la atención directa al público, el 11 de mayo pasado, se exigía la exhibición del DNI y las personas con terminaciones del documento entre 0 y 4 podían comprar lunes, miércoles y viernes, y martes, jueves y sábados, del 5 al 9. En el caso de las personas mayores de 60 años y consideradas dentro de la población de riesgo, tenían un horario estipulado de 14 a 16, mientras que los menores de 18 directamente no estaban autorizados a ingresar a los comercios. Ahora, a partir del lunes, el panorama cambiará porque no habrá impedimentos para comprar según el número de terminación del documento y, en el caso de los mayores, si bien tendrán un horario preferencial, de 14 a 18, para que no tengan que hacer colas en los negocios, podrán realizar sus compras en cualquier horario, que ahora es desde las 10 a las 18. En el caso de los locales comerciales dentro de shoppings, pueden trabajar de lunes a sábado de 11 a 22. Y se agrega que también los menores de 18 años podrán realizar sus adquisiciones libremente. Los más chicos, acompañados de un mayor, según dijeron las fuentes.

Hay que aclarar que el lunes, el primer día en el que debutará el nuevo esquema, es feriado nacional por el traslado del 17 de junio, correspondiente al Día Nacional de la Libertad Latinoamericana, en recuerdo por el fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes. Por lo que la mayoría de los comercios no abrirá sus puertas para no tener que pagar el día doble al personal.

Como se estima que al eliminarse las restricciones de compra con el DNI puede incrementarse en un mismo día la cantidad de compradores en el microcentro, García, de la ATAP, dijo ayer que tienen previsto incrementar la frecuencia de unidades, para evitar que la gente se agolpe en los micros. Y, que si hace falta, también van a pedir que el Gobierno provincial autorice que puedan ascender a las unidades hasta 30 pasajeros. En la actualidad el límite es de 22 pasajeros sentados por coche.

Lo que está haciendo el Gobierno local es adecuarse a la nueva fase de la cuarentena que, para el caso de San Juan, al igual que en otras provincias en las que no hay circulación del virus, comprende la Fase 5, con nuevas características de "distanciamiento social". Por ejemplo la habilitación de nuevas actividades con el cumplimiento estricto de los respectivos protocolos sanitarios acordados con cada sector.

>> Cómo fueron los cambios

20 de marzo

Comienza la cuarentena dispuesta por el Gobierno nacional y todos los comercios de la provincia deben cerrar sus puertas, incluidos los shoppings. Sólo atienden, por ejemplo, farmacias, supermercados y ferreterías, con horarios limitados.

11 de mayo

Reabren sus puertas los negocios y los compradores sólo pueden ir determinados días, de acuerdo a la terminación del DNI. En el caso de la Peatonal, hay un estricto control policial, que dispone vallas para la circulación de la gente.

18 de mayo

El Gobierno provincial amplía los horarios de atención al público tanto para los comercios como para los shoppings. También son autorizados los mayores de 60 años a comprar, aunque con horario restringido, de 14 a 16. Sigue la prohibición para menores.

11 de junio

Por disposición oficial, el comercio sanjuanino recupera las 8 horas de atención al público, porque vuelve a trabajar de 10 a 18, y los sábados de 9 a 17. En el caso de los shoppings, los negocios abren de 11 a 22, todo con restricciones por el DNI.