La Jefa de Epidemiología, Mónica Jofré, confirmó que ya entró en vigencia la resolución que da por finalizada la obligatoriedad del uso del barbijo en lugares cerrados. De esta manera, ya no se le podrá exigir a los alumnos utilizar tapabocas en las aulas.

"Se tomó la determinación teniendo en cuenta la situación sanitaria, que no aparecieron nuevas variantes y que mucha gente ya no lo usaba. Desde ahora, hay que respetar lo que decide cada persona, no hay ninguna norma que nos obligue a usar barbijo", dijo la funcionaria en los micrófonos de Radio Sarmiento.

Jofré aclaró que ya no es obligatorio en ningún lugar cerrado, ya sea clínicas o escuelas.

"Por ahora estamos esperando el comunicado oficial de Salud Pública. Pero la intención es seguir con la recomendación del uso del tapaboca en las escuelas. Nosotros seguimos las normativas de Salud y no podemos obligar a nadie. Pero frente a los casos de gripe A y ante el comienzo del invierno creemos que lo más conveniente es mantener la recomendación de su uso", comentó Ana Sánchez, secretaria de Educación, a este medio.