El fin de semana largo del 12 de octubre vuelve el turismo interno, pero sólo a Calingasta. Según la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, esos días serán una prueba para ver cómo continúa la actividad y para trabajar con los demás departamentos, que por el momento no abrirán sus puertas. Esto, porque los intendentes de Jáchal, Iglesia y Valle Fértil aún no dan el OK, pues consideran que no es el momento. Grynszpan agregó que desde hoy se pueden tramitar los 1.500 permisos para hacer turismo en el departamento desde pasado mañana. El anuncio provocó reclamos de vecinos ayer porque no están de acuerdo con la decisión.

Según lo que explicaron autoridades de Turismo y de la Municipalidad de Calingasta, la reactivación de esta actividad será con controles. Es por esto que sólo se entregará 1.500 permisos de circulación para que la gente viaje a Calingasta. Es que el departamento tiene una plaza de 2.000 camas. Esto, sumado a unas 2.000 camas que hay en casas particulares o de fin de semana. "Se entregará 1.500 permisos -uno por vehículo- para una fecha activa que va del 8 al 12 de octubre. La idea es priorizar a la gente que pernoctará, por eso el permiso debe llevar los datos del lugar donde se pasará la noche", dijo la ministra; y el intendente de Calingasta, Jorge Castañeda, dijo que esto se hace para no sobrecargar la plaza hotelera y para que no viajen personas sin reserva contratada previamente.

Estos permisos, que se deben tramitar en la página www.permisoturismointerno.sanjuan.gob.ar, deben incluir los datos del lugar de hospedaje y los personales de cada uno de los viajeros, que serán corroborados en el ingreso al departamento, que estará habilitado sólo de 8 a 20. "En ese horario se hará controles para no sobrecargar a los trabajadores que tenemos haciendo guardia", dijo el intendente.

Sobre los controles dentro del departamento, Castañeda agregó que duplicarán la cantidad de integrantes de la brigada municipal de prevención y que estarán ubicados en lugares estratégicos. "Seremos exigentes con el uso del barbijo hasta en espacios abiertos. Lo mismo, con el distanciamiento social. Recorreremos los locales gastronómicos para pedir que se cumplan los protocolos", agregó al respecto.

Sobre los demás departamentos, la ministra dijo que seguirán las conversaciones para que los intendentes decidan cuándo abrir. "Queremos abrir progresivamente, pero tenemos que estar de acuerdo con los intendentes. Es una decisión compartida, pero son ellos los que deben decir sí o no, y por ahora ninguno de los otros tres accedió a habilitar el turismo interno", dijo Grynszpan. Mientras que los intendentes de Iglesia y Jáchal (el de Valle Fértil no respondió) dijeron, al igual que hace unos días, que no quieren ser destinos turísticos por el hecho de que no tienen casos. "Consideramos que no estamos listos para una apertura, porque queremos más controles para darle seguridad a la comunidad", dijo el iglesiano Jorge Espejo, mientras que Miguel Vega, de Jáchal, agregó: "Seguimos con la postura de no abrir por el momento".

Recreación

El intendente de Calingasta, Jorge Castañeda, dijo que habrá actividades recreativas durante el fin de semana largo. Y que en estos días ellos informarán a los prestadores cómo serán los protocolos. La idea es que en las cabalgatas y el alquiler de bicicletas, por ejemplo, sólo se haga a grupos de la misma familia.



Más controles

Además de controlar los permisos de circulación, en el ingreso del departamento habrá personal de Salud controlando la temperatura a cada una de las personas que entrarán a Calingasta. Ahí también, se pedirá el documento de identidad de cada una de las personas que viajan en el vehículo.