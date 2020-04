Los sanjuaninos que continúan sin respetar el aislamiento social obligatorio afortunadamente son muy pocos en relación a los que sí cumplen. Pero igual el número llama la atención: según la Policía, 200 personas son aprehendidas por día por incumplir la cuarentena. Entre las causas más frecuentes de quienes violan el aislamiento hay desde excusas para pasear al perro, hasta tenencia de estupefacientes.

Así lo expresó el subcomisario Marcelo Uriarte, a cargo del control apostado en el Puente Cívico por avenida Ignacio de la Roza. Ese control es fijo, es decir que controlan el tránsito vehicular y peatonal durante las 24 horas, como ocurre con otros 30 puestos de control expandidos en toda la provincia. Hay también controles móviles según la afluencia de público. "Depende mucho el horario, en horas pico a las 7 de la mañana y después del mediodía es cuando más infractores hay. Tenemos que reforzarnos con más cantidad de efectivos", comentó Uriarte. En total en la provincia son 4.200 efectivos afectados a los operativos por cada turno, en tanto que son 300 los móviles de Gendarmería Nacional, Policía Federal y Policía de San Juan.

Si bien entre los requisitos válidos que pide la Policía -ver aparte- el certificado de circulación es el principal, entre quienes no pueden justificar su tránsito por las calles las excusas son variadas. "Nos encontramos con muchas personas que salen a pasear al perro cuando saben que no pueden hacerlo, hay gente grande que sale a caminar cansada del encierro y nosotros les tenemos que explicar que son cosas que no deben hacer", comentó Uriarte. Pero sin dudas lo que más llama la atención son las causas por droga, por las que más de una vez debió intervenir Policía Federal: "En este control hemos tenido muchos casos de jóvenes que vienen drogados y a la hora de hacerles la requisa, hasta detectamos presencia de marihuana o cocaína", aseguró el policía y agregó que también labraron actas por exceso en el control de alcoholemia.

El agente Claudio Iñon, de la Comisaría 4ta y apostado en el control policial de 25 de Mayo y Urquiza, dijo que la causa común es encontrar gente en el colectivo que no puede justificar su circulación. "Argumentan que van de paseo o al centro para hacer trámites y deben bajarse", expresó. Además, quienes justifican que van o vienen de un supermercado, la policía verifica la cercanía del negocio con respecto al domicilio. A esa comisaría de Capital llegan entre 12 y 15 personas por día.

Con la presencia del ayudante fiscal de Flagrancia, a quienes violan la cuarentena se les retiene los vehículos y se traslada a los detenidos a la comisaría. A las horas, si no tienen otras faltas cometidas, se les otorga la libertad no sin antes labrarles el acta por la falta contravencional, lo que lleva a una multa.

En los barrios y villas, los controles en algunos sectores son rigurosos y sobre todo por la noche. La intención de la Policía es que quienes no cumplan, paguen con arresto y de esa manera, que tomen conciencia.

Qué hay que tener para circular

Lo básico para justificar la circulación es el certificado emitido por la empresa o entidad donde se trabaja, contemplada entre las exceptuadas.

Los efectivos de la Policía deben pedir el Documento Nacional de Identidad del entrevistado. Muchas veces se puede pedir antecedentes policiales.

Si no tiene permiso de circulación, el entrevistado deberá justificar su salida con facturas, tickets o cualquier documento que tenga validez y lógica.