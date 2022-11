Las últimas. Lucía Ponce (derecha) y Ana Paula Anzor (izquierda) son las últimas representantes que tendrá la Fiesta Nacional del Sol y entregan su mando en febrero próximo.

Son conscientes de que quedarán en la historia de la Fiesta Nacional del Sol y de la provincia por ser las últimas embajadoras del Sol, pues hace unos días se anunció que nunca más habrá una elección de representantes. Dicen que están muy satisfechas con los cambios que se hará en la fiesta y están seguras de que esta celebración seguirá teniendo la misma importancia. Ellas son Lucía Ponce y Ana Paula Anzor, Embajadora y Embajadora Segunda, quienes en febrero próximo dejarán su mandato luego de 3 años, pues la fiesta estuvo suspendida por la pandemia de coronavirus. En una entrevista con DIARIO DE CUYO, admitieron que les da un poco de nostalgia tener que despedirse formalmente de su papel de embajadoras, pero aseguraron que seguirán siéndolo, pues sienten que nunca le dirán adiós a sus roles ni a la Fiesta Nacional del Sol.

A Lucía, que representó a San Martín en la Fiesta del Sol, le brillaron los ojos cuando fue consultada si había notado que quedará en la historia de San Juan como la última representante de la fiesta más grande de la provincia. "Siento que por muchas cosas vamos a ser históricas. Fuimos las primeras embajadoras, estuvimos tres años cumpliendo con ese rol y vamos a ser las últimas", dijo.

Por su parte, Ana Paula agregó: "Poder dejar una huella dentro de nuestra provincia significa mucho. Es un orgullo y estoy segura de que en algún rinconcito siempre vamos a ser parte de San Juan". A la vez, dijeron que "con banda o sin banda" seguirán siendo las representantes de los sanjuaninos. "No vamos a entregar nuestro legado a ninguna otra mujer y eso nos hará seguir siendo embajadoras. Además, voy a seguir representando a San Juan en todos los lugares donde me toque viajar como bailarina porque es mi provincia", dijo Anzor.

Llenas de anécdotas, riéndose y hasta emocionándose admitieron que extrañarán un poco "el folclore" de la elección de la Embajadora. Sin embargo, dijeron que están seguras de que el cambio será para mejor y que está en sintonía con la realidad social. "El tema de la belleza está muy instalado, pero las formas de pensar van cambiando. Yo siento que no fui elegida por mi belleza, sino por mis capacidades. Premiar a la mujer por algo que hace, creo que tendrá un sabor diferente y permitirá que todas puedan participar. Así como poco a poco se permitió que chicas que eran mamás, como yo, se sumaran, ahora podrá ser cualquier sanjuanina", explicó la Embajadora. Mientras que Ana Paula dijo: "Con el paso de los años la fiesta fue cambiando, por eso me da bronca cuando alguien dice que me eligieron por bonita. De ahora en más eso no pasará, porque se va a apoyar proyectos y eso hará que los premios tengan un valor más importante para las ganadoras. A lo largo de su historia, la fiesta fue pasando por muchas etapas y yo creo que eso es lo más rico que tiene. Que deje de haber Embajadora es parte de la evolución y deja en evidencia que nuestra fiesta siempre estuvo a la vanguardia".

Embajadora Primera

Lucía Ponce tiene 29 años. Fue elegida como Embajadora de la Fiesta del Sol en 2020. Era la representante de San Martín. Es mamá de un niño de 5 años y actualmente trabaja como conductora de un programa de televisión y tiene un emprendimiento de lápices ecológicos.

Embajadora Segunda

Ana Paula Anzor tiene 29 años y durante la Fiesta Nacional del Sol 2020 fue la representante del departamento Chimbas. Desde niña, Ana fue bailarina. Actuó en espectáculos nacionales de renombre como Bien Argentino y dijo que tiene varios proyectos en vista.

Somos lo suficientemente capaces para reinventar la fiesta, sin embajadoras".

"La fiesta evolucionó según la realidad y que no haya más embajadoras está bien".

"Siento que mi hijo va a estar orgulloso en el futuro, porque hice un buen trabajo". Lucía Ponce - Embajadora Primera

Apreciar proyectos sin tener en cuenta la belleza de quien los encara es muy bueno".

"No siento nostalgia al dejar de ser Embajadora. Creo que lo seré por siempre".

"Todos los cambios que tuvo la Fiesta del Sol a lo largo de los años la hacen única". Ana Paula Anzor - Embajadora Segunda

Algunos momentos que vivieron como embajadoras

Desde 2020, Lucía Ponce y Ana Paula Anzor desarrollaron distintas actividades. Si bien por la pandemia, en su primer año de mandato no pudieron realizar muchos viajes ni representar a San Juan en diferentes actividades, el año pasado tuvieron su revancha, pues por la suspensión de la FNS siguieron siendo las representantes.

Recorrieron los medios de comunicación, viajaron a diferentes fiestas nacionales en distintas provincias y en San Juan realizaron presentaciones en actividades culturales, sociales y solidarias.

Durante la entrevista con este medio comentaron que uno de los momentos más divertidos que pasaron fue cuando, en 2020, en medio de la pandemia, se volvieron en un abrir y cerrar de ojos conductoras de un programa de TV. Ahí, ambas conocieron un mundo nuevo, que hasta el día de hoy las apasiona y las hace estar conectadas a los medios locales.