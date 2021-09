Durante la madrugada de este sábado, personal policial demoró a 15 jóvenes que, según el parte oficial, participaban de una "reunión clandestina". Sin embargo, fuentes de la Secretaría de Seguridad aclararon hoy que las reuniones, tal como se dio a conocer semanas atrás, están habilitadas y se trató de un "error de comunicación".

En la actualidad no existen restricciones en cuanto al horario o la cantidad de personas que participen de una reunión en un domicilio particular, por lo cual la figura de "fiesta clandestina" queda reservada para aquellos eventos en los que se cobra entrada o vende alcohol y no cuentan con la habilitación correspondiente.

Pese a que las reuniones no tienen condicionante alguno, cabe recordar que si son motivo de sanción los "ruidos molestos" o disturbios.