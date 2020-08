Desde la mañana de ayer algunos vendedores ambulantes se instalaron en calles estratégicas de Villa Krause, lo que generó el malestar de los comerciantes.



En medio de la crisis económica por el coronavirus que ha hecho tambalear al sector comercial, ayer se reavivó el malestar por la venta ambulante ante la proximidad del Día del Niño, aunque las autoridades municipales tuvieron un gesto hacia los comerciantes locales. Tras un encuentro al medio día entre el intendente de Rawson, Ruben García, con integrantes de la Cámara de Comercio y de la Federación Económica de San Juan (FESJ), la municipalidad informó que no se permitirá la actividad de vendedores ambulantes para favorecer al comercio legalmente constituido, algo que los empresarios habían solicitado en la reunión. La decisión la informó el Secretario de Gobierno, Elías Robert: ‘’queda prohibida la venta ambulante en el periodo que arranca mañana (por hoy) y hasta que pase el Día del Niño’’, dijo al ser consultado. Agregó que la decisión apunta a ‘’favorecer la posibilidad de venta de los comercios del departamento que son los que están tributando y tienen derecho a realizar sus ventas’’.

La polemica por los vendedores ambulantes no es nueva en Rawson, pero ahora se reavivó con fuerza a raíz de que la cuarentena por el coronavirus ha sumido en la crisis al comerciante legal, que a pesar de la reapertura al público no logra mejorar las ventas y sostenerse. La llegada del Día del Niño -una de las fechas de mayor venta- es vista como una oportunidad y las jugueterías de la zona pidieron a la Cámara de Comercio la intervención para frenar la habilitación por parte del municipio de 100 puestos ambulantes que todos los años autoriza para esta celebración. Incluso ayer ya se habían instalado algunos vendedores con tablones y gran cantidad de juguetes. Como argumento los comerciantes sumaron que este año hay que mantener el distanciamiento social por la pandemia y evitar aglomeraciones. ‘’Queremos ser competitivos, tener una ciudad con el comercio ordenado y subir las ventas, pero con esta competencia desleal no se puede, porque el ambulante no paga ningún impuesto’’, dijo la presidenta de la Cámara de Comercio, Carina Quiroga. La entidad mantiene una relación tensa con el ejecutivo municipal, incluso ayer fue la primera vez que sus integrantes fueron recibidos por García tras infructuosos intentos anteriores. A raíz de eso, la semana pasada ocuparon la banca del vecino y reclamaron una rebaja de tasas, y mayor seguridad por la ola de robos que sufre el comercio. ‘’Ahora nos recibió y vemos una apertura al dialogo, pero no queremos promesas, vamos a esperar hechos concretos’’, dijo Quiroga sin ocultar cierta desconfianza ante la promesa municipal. Marcelo Vargas, a cargo del área Comercio de la FESJ explicó que el problema en Rawson es que esta vigente una ordenanza por la cual un comercio puede sacar un tablón a la vereda, y lo alquila a quien vende juguetes. Han pedido derogar esa ordenanza y para esta celebración van a controlar que los inspectores comunales impidan que un puesto venda juguetes si el local atrás no es una juguetería.