El Ministerio de Salud Pública de la provincia indicó que San Juan aún no recibió de Nación los kits de testeo rápido, que desde fines de abril se usaron en Buenos Aires en el marco de un estudio epidemiológico de coronavirus. "No hay fecha para hacer testeos rápidos porque no los hemos recibido de Nación", aseguró Mónica Jofré, jefa de Epidemiología. Por su parte, San Juan mantiene dos casos recuperados de Covid-19, en tanto que hay 13 sospechosos a la espera del resultado de los análisis.

El mes pasado, Argentina recibió 170 mil test rápidos de detección de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 (pruebas serológicas) para hacer estudios de circulación del virus entre la población general. A diferencia de los análisis de PCR, que son los que realiza el laboratorio del hospital Rawson, los test serológicos permiten conocer en minutos si una persona está o ha estado infectada. Las pruebas se hicieron en estaciones de trenes y ómnibus de Buenos Aires y concluyeron el pasado 30 de abril. Serán repetidas en algunos días, según las fases de salida del aislamiento; y en una segunda etapa la idea es incluir otras regiones del país, sin certezas de que San Juan sea una opción. Y es que la provincia figura entre los distritos con menos cantidad de casos de coronavirus después de Catamarca y Formosa, que no registran positivos.

Precisamente, el reporte diario de Salud Pública indicó que San Juan mantiene los dos casos recuperados de coronavirus, en tanto que hubo un aumento de los diagnósticos sospechosos pendientes de resultado, que ahora son 13 (el domingo eran 7). Hubo a su vez 8 análisis que ayer dieron negativo.