A 5 meses de que anunciara la aplicación de la jornada extendida en escuelas secundarias y no se realizara cuando lo prometieron (ver página 17), el ministro de Educación, Felipe de los Ríos, dijo que el año que viene arranca. Será una semana después del comienzo de clases, previsto para el 6 de marzo. Así, los chicos de 6 establecimientos de Chimbas, Rivadavia y Pocito tendrán clases, volverán a sus casas para almorzar y después irán a actividades en clubes o bibliotecas. ’En este contexto analizamos que no se perjudique el presupuesto familiar con gastos extra de colectivos’, dijo De los Ríos y explicó que se reunirán con la Secretaría de Transporte de la provincia para negociar por más de medio millón de pesos anuales, para que los alumnos no deban pagar el boleto escolar cuando deban ir y volver de los clubes o bibliotecas. Esta cifra surge porque los 1.030 chicos de las 6 escuelas deberían pagar (ida y vuelta) el colectivo 3 veces por semana, a lo largo de 9 meses de clases y buscan evitar ese gasto.

El responsable

FELIPE DE LOS RÍOS / MINISTRO: ‘Este año no se dio porque desde Nación no vino el financiamiento que habíamos acordado. Nosotros cumplimos, pero ellos no. Dijeron que no tenían recursos‘.





’Debido a que este año no pudimos arrancar con el plan por falta de fondos para la compra de comida, el año que viene se llevará a cabo, pero con algunas modificaciones’, dijo el ministro. Es que, para el 2017 se prevé que la jornada extendida sea discontinua, es decir que los chicos tengan clases de manera habitual, vuelvan a sus casas y luego se trasladen a los clubes o bibliotecas.



‘Para no complicar la economía de cada familia, vamos a buscar la forma de que no se resienta el presupuesto. Si los chicos tienen que ir 3 veces por semana a estas actividades extra tenemos que ayudar para que los papás no gasten de más. Vamos a buscar que con el boleto escolar o credencial queden eximidos de pago’, agregó el funcionario y explicó que para poder llevar a cabo esta restructuración del programa trabajarán arduamente durante enero y febrero. Esto, con el objetivo de arrancar una semana después del inicio de clases.



’Comenzamos el año que viene, en las mismas escuelas que teníamos previsto’, dijo el funcionario. Los establecimientos educativos donde se iniciará serán la Pestalozzi turno tarde y mañana (Chimbas), la escuela Provincia de Tucumán y Parque Rivadavia Norte (ambas en Rivadavia) y las escuelas Froilán Ferrero y España (Pocito).

En Pocito. El Polideportivo Municipal de Pocito es uno de los campings en los que los chicos de este departamento tendrán actividades deportivas cuando arranque la jornada extendida.

Idas y vueltas

Junio de 2016

Desde el Ministerio local informaron que San Juan firmó un convenio con Educación de la Nación para la ampliación horaria en 6 escuelas secundarias. La idea era que comenzara a mediados de agosto pasado y que los chicos almorzaran en las escuelas (todos los días) y luego hicieran actividad en algunos clubes cercanos.

Agosto de 2016

8

Desde Educación dijeron que aún no terminaban de pulir detalles y dieron marcha atrás con varios anuncios, como por ejemplo que los chicos iban a extender sus horarios algunas veces a la semana.

Además, dijeron que no iban a poner movilidad para que los chicos lleguen de la escuela a los clubes.

Agosto de 2016

28 El ministro de Educación dijo que veía difícil la aplicación de la jornada extendida. Y agregó que iba a quedar postergada para el ciclo lectivo 2017. En este momento Felipe de los Ríos dijo que todo se había complicado porque desde el Ministerio de Educación de la Nación no podían realizar las transferencias para las viandas.