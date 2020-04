Ayer la cuarentena obligatoria comenzó a ser administrada. Las puertas se abrieron para muchos trabajadores que no tenían permitida la circulación. Es por esto, que el Gobierno Provincial comenzó a exigir el permiso de circulación oficial que se puede solicitar por internet y que debe ser presentado en los controles policiales. En este contexto, Andrés Rupcic, secretario de Gestión Pública, dependiente del Ministerio de Haciendas, informó que hasta el cierre de esta edición ya había entregado 23.429 permisos de circulación. A la vez, dijo que el rubro que más solicitó esta autorización fue: "Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos, de higiene personal y limpieza, de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios".

Si bien desde el Gobierno no tienen un cálculo de cuánta gente necesita este permiso, debido a que son muchas las actividades permitidas, la gente que dentro de estas actividades está exceptuada y algunos que por decisión propia no salen a trabajar, Rupcic dijo que el número de permisos que habían otorgado hasta ayer les había parecido alto. "No teníamos expectativa sobre cuánta gente que podía pedirlo en el primer día, pero vimos que minuto a minuto crece la cantidad de permisos", dijo el funcionario y comentó que el mayor inconveniente que tuvieron fue que muchos usuarios generaron el permiso de circulación, no pudieron descargarlo y se quedaron sin el comprobante. Al respecto aclaró que desde hoy habrá una opción, en el mismo portal donde se solicita el certificado para que las personas que ya completaron el formulario ingresen su DNI y puedan descargarlo. "A muchas personas les pasó esto y cuando nos enteramos empezamos a trabajar para solucionarlo. Además, estamos trabajando en un sistema para que se envíe de manera automática el certificado al correo electrónico", agregó y dijo que este fue el único inconveniente que la gente reportó, pues el llenado del formulario es sencillo.

Sobre la entrega dijo que el rubro que más solicitó este permiso es el que tiene que ver con la industria de la alimentación. Solamente a este grupo entregaron 2.175 permisos, los que significan casi un 10% del total de los generados durante la primera jornada. Mientras que otros trabajadores que solicitaron más de 1.500 permisos fueron los que de los rubros relacionados a la salud, a la fuerzas de seguridad, bomberos, comercio, venta de mercadería, supermercados, farmacias y ferreterías, entre otros. Desde ayer, otros trabajadores que comenzaron a trabajar y por consecuencia pidieron miles de permisos fueron los pintores, plomeros, jardineros, electricistas, herreros, gasistas, paisajistas, decorador de interiores, carpinteros, albañiles y otros oficios a desarrollarse de manera directa en domicilios particulares. Por otra parte, hubo otros rubros en los que hubo pocas solicitudes. Algunos de ellos fueron: "Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria", "Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos" y "Servicios de lavandería", entre otros. Estos permisos no llegaron ni al 1% del total de los solicitados.

Para hacerlo



El permiso puede ser solicitado a través del siguiente link: https://permisocirculacion.sanjuan.gob.ar/. Ahí hay que llenar un formulario con los datos personales y seleccionar el rubro en el que la persona se desempeña. Este certificado no tiene fecha de vencimiento.

Exceptuados



Uno de los permisos que se puede solicitar es sólo para actividades exceptuadas. Ahí hay que consultar actividades exceptuadas dentro del formulario. Se deberá cumplimentar sin excepción el protocolo sanitario vigente como elementos de protección y distanciamiento físico.

Urgencias



Otros permisos se pueden pedir para "circular por razones de fuerza mayor". Dijeron que se entiende por situación de fuerza mayor a eventos contingentes, impostergables, y extracotidianos. Este permiso tiene validez sólo por 24 horas desde la fecha de su emisión.

Infraestructura



Otro certificado que se puede descargar es "Solicitud de permiso de Infraestructura", que es para los trabajadores que se desempeñan en obras privadas. Ante cualquier duda, contactarse a la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano a los teléfonos 4305163 - 4305158.

Un pedido



Desde el Gobierno Provincial pidieron que aquellas personas autorizadas a circular lo hagan con responsabilidad, cumpliendo las medidas sanitarias vigentes, tal el caso del uso de tapabocas y el distanciamiento social, evitando los aglutinamientos en las calles sanjuaninas.