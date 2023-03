El conflicto docente con el Gobierno provincial sumó en las últimas horas un nuevo capítulo. Es que ahora los directores de 36 escuelas secundarias difundieron un comunicado en el que aseguran que no entregarán el listado con los docentes que vienen adhiriendo a los paros. Sin esta herramienta, no se puede hacer el descuento por los días no trabajados, que en el caso de este nivel ya suma 5 jornadas sin actividad.

Según explicó la secretaria de Coordinación Administrativa y Financiera de la cartera educativa, Daniela González, "los días que se han mandado a descuento por faltas injustificadas, hasta el momento, son el 16, 22, 23, 27 y 28 de febrero, y el 1 de marzo". Es decir, seis jornadas en total, mientras que también "se notificará desde el 2 de marzo en adelante, hasta que gravemos la liquidación del mes", lo que ocurrirá el lunes.

En este contexto, anoche un grupo de directivos informó su "quita de colaboración".

"Ante la situación educativa que atraviesa la provincia y no pudiendo ser ajenos a ello, en plena solidaridad con nuestros compañeros informamos nuestra quita de colaboración respecto al envío de porcentajes de adhesión a la huelga. Instamos al gobierno y gremios a abrir un canal de diálogo con sector autoconvocado de manera urgente", indica el texto que fue acompañado por el nombre y DNI de los responsables de los siguientes establecimientos:

*Colegio Secundario de Tamberias.

*Secundario Orientado Esteban Echeverria.

*Esc secundaria José Maria Torres

*Esc. Secundaria Domingo French

*Esc. Nivel Mediode Niquivil

*Colegio Fragata Moyano

*Esc. Teniente Francisco Inañez

*Escuela Secundaria Pedro Echague.

*Escuela Enrique Larreta.

*Escuela Secundaria José Manuel Estrada

*Esc de Comercio Nicolás Echezarreta

*Escuela Girones

*Escuela Secundaria España

*Escuela Alas Argentinas:

*Esc. Secundaria Batalla de Tucumán

*Esc. Sec. Educación Popular

*Esc. Tránsito de Oro.

*Secundaria José Manuel Estrada

*Colegio Superior N° de Rawson

*Escuela Secundaria República del Paraguay

*Sec. Nueva Cuyo

*Esc. .Sec. Regimiento de Patricios

*ENSGSM T.T.

* Esc. Sec. Arturo Capdevila

*Secundaria José María del Carril

*Colegio Provincial de la Capital

*Escuela Secundaria Werfield Salinas

*Colegio Superior N° 1 Fuerza Aérea Argentina.

*Secundaria Presbítero Cayetano de Quiroga

*Escuela Secundaria Astica

*Esc Miguel de Azcuénaga

*Esc de Educación Secundaria Julia León. 35

*Esc Normal Superior Gral Manuel Belgrano.

*Esc.Sec. Provincia de La Rioja