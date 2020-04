Las empresas e industrias sanjuaninas grandes viven situaciones muy diferentes respecto a los créditos destinados al pago de sueldos. Por un lado, las firmas grandes tienen mucho interés en tomar los créditos blandos que dispuso el Gobierno nacional al 24% y el provincial al 19,9% para poder pagar los salarios, pero piden celeridad para poder obtenerlos. Ayer, referentes empresarios y algunos bancos dijeron que aún no están operativos (ver recuadro), y los industriales pidieron auxilio al Gobierno para solucionar algún papel exigido que no podrán conseguir por estos días en que la necesidad urge. En la otra punta están los negocios chicos -comercios de tiendas y de servicios- que se quejan de que no pueden acceder a este alivio financiero, simplemente porque no reúnen los requisitos que requiere el sistema financiero. Todo esto sucede cuando faltan días para afrontar el pago salarial en medio del parate generalizado a causa de la cuarentena implementada para frenar al coronavirus. "Hay gran interés y necesidad", dijo Hugo Goransky, titular de la Unión Industrial de San Juan, respecto a si los empresarios fabriles van a demandar estas líneas de crédito. Pero reconoció que están teniendo dificultades para obtenerlos. Ayer le plantearon esto al gobernador Sergio Uñac en una reunión al mediodía. De allí surgió la creación de una comisión con un referente de la entidad fabril y otro del Ministerio de Producción, que tendrán la misión de ir solucionando caso por caso, y de darle agilidad al trámite para que los fondos lleguen a las empresas lo más rápido posible. "Pedimos evaluar alguna medida que tenga que ver con la necesidad de sueldos, y la premura que tienen las pymes para buscar una solución a la problemática de poder hacer frente ya al pago salarial" dijo Goransky. También pidió que los bancos puedan tener "un criterio de acompañamiento" y que "si a alguna de las empresas le falta algún papel, ver de qué manera se puede solucionar para poder llevar adelante esta situación tan crítica de las empresas". Dino Minozzi, al frente de la Federación Económica donde confluyen desde comercios, hoteles y restaurantes hasta compañías industriales mineras, dijo que hay demanda de las grandes por estas líneas, sobre todo porque son créditos a tasas blandas y convenientes, pero contrasta con la realidad de los negocios chicos, que tienen menos de 50 empleados. "Para las actividades de servicios y comercios es más costoso y engorroso sacar el crédito a través del sistema bancario, la mayoría no son sujetos de crédito", señaló. Añadió que la salida para este sector sería agilizar el financiamiento a través de algún mecanismo no bancario, y mencionó como posibilidades a Fiduciaria San Juan o la Agencia Calidad San Juan, "para poder acercar el crédito con más rapidez y con una garantía real. Ahí estos empresario pymes estarían dispuestos", dijo. Recordó que estos sectores representan a pymes o micropymes que venían con una caída del nivel de actividad en torno al 40% antes de la pandemia y que ahora con el cierre obligatorio o la caída de actividad por la cuarentena "están realmente colapsadas".

Desde la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez detalló las dificultades que tienen los diversos locales. Entre los comercios más grandes, que tienen espalda para tomar créditos, surgió que hay interesados pero los bancos con los que operan no tienen noticias de los créditos. "La tasa que ofrece el San Juan del 19,9% es muy buena frente a la del Nación al 24%, el tema es que ir a otro banco te representa armar una carpeta que te vincule", dijo. Agregó que la calificación es otro impedimento para los comercios que vienen golpeados por caída de actividad y exigencias impositivas. Rodríguez dijo que el sector ahora tiene expectativas en el anuncio de que la Nación ayudará con el pago de un salario equivalente al mínimo, vital y móvil y con una ayuda para hacer frente a aportes y contribuciones. "Habrá que esperar a ver cómo lo implementan", expresó.

La nueva línea

Cómo son

Todos los bancos deben ofrecer una línea del 24% a tasa fija por un año y tres meses de gracia, para destinar al pago de sueldos, según dispuso el Banco Central. En el Banco San Juan tendrá tasa al 19,9%, con subsidio oficial.

Requisitos

Deben contar con certificado Pyme y gestionar el crédito en su banco habitual, a través del cual le paga el sueldo a los empleados. Debe completar la solicitud del crédito incluyendo el detalle de la nómina de empleados.

El depósito

El banco tendrá dos modalidades: que el dinero se acredite directamente en la cuenta sueldo de los empleados o bien, en la cuenta de la empresa que inmediatamente transferirá a los empleados.

En los bancos

Ayer no había noticias en el sector empresario de que los bancos ya tengan operativos los créditos blandos para pagar sueldos. Desde el Banco San Juan, Marcelo Zunino, dijo que la línea crediticia se está instrumentando, en tanto del Banco Nación sólo se sabía que los créditos para la emergencia iban a estar operativos desde esta semana, pero la Unión Industrial ayer se comunicó y no recibió la confirmación de la gerencia de la entidad.

Desde la Cámara de Comercio se informó que unos 30 comerciantes socios pidieron por los créditos en sus bancos habituales ayer, sin resultados positivos: en un caso el banco Santander Río negó esa posibilidad, lo mismo que en el Galicia donde cambiaron las reglas de calificación.