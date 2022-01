La fruta estaba cortada para hacer la ensalada, los sanguches a medio preparar sobre la mesa y la bebida en la heladera. Pero los preparativos por el festejo de Año Nuevo se cortó de golpe cuando Marisol Pérez (22) le avisó a su pareja, Mario Fernández (26), que sentía contracciones y que el bebé que esperaban pedía pista para nacer.

Un amigo de la familia llamó a la ambulancia para que los trasladen desde Barreal hasta el Hospital Rawson, donde ingresó a eso de las 22 de ayer.

“Como a las 18 o 19 viajamos para la ciudad, vino tranquilita en la ambulancia”, contó a este diario Mario, un changarín que es casero en una finca del distrito calingastino.

Tranquilo se mostró en las primeras horas Dominic.

Se trata del primer hijo de la familia y ya saben su nombre, aunque tendrá un segundo que definirán en estos días: Dominic Fernández Pérez. Por estas horas está con su mamá en la habitación 221 de Maternidad gozando de muy buen estado de salud.

“Gracias a Dios está sanito, se prendió al pecho bien, es grandecito el gordo”, agregó. Para Mario fue toda una sorpresa que su niño sea el primero de 2022, “yo estaba afuera, no entré a la sala de partos, y ni sabía qué hora era”.

El orgulloso papá posó con su bebé.

Dominc nació por cesárea a las 00:17 de este 1 de enero, luego de que los médicos comprobaran que se trataba de una criatura grande -3,660 Kg- y de una mamá más bien menuda. En las primeras horas de la mañana ya recibió sus primeros regalitos.

Esta mamá y papá primerizos están ansiosos por volver a su pueblo, “los abuelos, tíos y amigos lo quieren conocer, ya me llamaron, aunque no les puedo pasar fotos porque no tengo WhatsApp”.