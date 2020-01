Las aerolíneas que operan en la Argentina comenzaron a autorizar a las agencias de viaje a emitir sus pasajes en dólares para que los usuarios puedan comprarlos sin pagar el recargo del 30% que implementó el Gobierno.

La operación se realizaría a través del Bank and Settlement Plan (BSP), un sistema de facturación destinado a simplificar y facilitar el proceso de venta, notificación y remisión entre las empresas de turismo acreditadas y las compañías aéreas.

Es que, si bien la medida rige para la adquisición de servicios internacionales, entre los cuales está incluido el transporte, la norma también aclara que el denominado impuesto PAIS no se aplicará en el caso de que la compra se cancele en la misma moneda en la que se emitió.

“De acuerdo con la ley 27.541 las emisiones en dólares no se encuentran alcanzadas por el impuesto PAÍS, por lo que el mismo se deberá excluir en las emisiones de pasajes efectuadas en esa moneda”, detalló por su parte la empresa estatal.

De esta manera, las aerolíneas buscan impulsar sus ventas a partir de un sistema en el cual sus usuarios no tengan que pagar el recargo del 30% que establece el impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) sobre la compra de divisas para atesoramiento y los bienes y servicios en dólares.

La aplicación o no de este gravamen fue algo que generó incertidumbre en las agencias de viaje, que luego de que se aprobara esta ley a fines de diciembre pasado no sabían si la norma los alcanzaba también a ellos.

“Se publicó un reglamentación que no aclaró. Siguen muchos grises. No se encuentra un criterio igual de su interpretación legal como impositiva. La decisión de cobrar el recargo, o no, y cómo es de cada compañía", explicó Felipe Baravalle, director Ejecutivo de la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (Jurca).

Luego se confirmó que la compra de pasajes al exterior iba a estar alcanzada por el impuesto, por lo que las empresas buscaron una solución alternativa que llegaría de la mano del BSP, un mecanismo a partir del cual se acuerda que cada agencia acreditada tenga un cupo de boletos electrónicos para vender por línea aérea, los cuales luego de haber sido emitidos deberán ser cancelados en la misma moneda.